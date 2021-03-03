Сестра Мишустина больше не сосед дочки Нарышкина. Она продала участок в элитном поселке

Сестра премьер-министра Михаила Мишустина Наталья Стенина продала свой участок в элитном коттеджном поселке Monteville в Подмосковье. Как пишут «Открытые медиа», этот участок площадью 2500 квадратных метров стоил порядка 900 тысяч долларов или 66 миллионов рублей.
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По информации издания, он не был застроен. Уже 11 лет Росреестр указывает в качестве его владельца «Российскую Федерацию», однако до того как имущество таким образом засекретили оно принадлежало Стениной, на что указывал борец с коррупцией Алексей Навальный.
Этот участок был подарен ею бывшим супругом бизнесменом Александром Удодовым. Об их разводе стало известно на следующий день после выхода расследования «Открытых медиа», связавших Удодова с крупнейшей в истории России махинацией с налогами, осуществленной во то время как Налоговую службу возглавлял Михаил Мишустин.
Соседями Стениной по участку были дочь главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина Вероника Нарышкина и эстрадный певец Дима Билан.
При этом в распоряжении Стениной находится и другая элитная недвижимость, стоимость которой превышает миллиард рублей.