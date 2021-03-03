Сестра Мишустина больше не сосед дочки Нарышкина. Она продала участок в элитном поселке

Сестра премьер-министра Михаила Мишустина Наталья Стенина продала свой участок в элитном коттеджном поселке Monteville в Подмосковье. Как пишут «Открытые медиа», этот участок площадью 2500 квадратных метров стоил порядка 900 тысяч долларов или 66 миллионов рублей.

По информации издания, он не был застроен. Уже 11 лет Росреестр указывает в качестве его владельца «Российскую Федерацию», однако до того как имущество таким образом засекретили оно принадлежало Стениной, на что указывал борец с коррупцией Алексей Навальный.

Этот участок был подарен ею бывшим супругом бизнесменом Александром Удодовым. Об их разводе стало известно на следующий день после выхода расследования «Открытых медиа», связавших Удодова с крупнейшей в истории России махинацией с налогами, осуществленной во то время как Налоговую службу возглавлял Михаил Мишустин.

Соседями Стениной по участку были дочь главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина Вероника Нарышкина и эстрадный певец Дима Билан.

При этом в распоряжении Стениной находится и другая элитная недвижимость, стоимость которой превышает миллиард рублей.