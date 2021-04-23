Союзное государство: как Лукашенко переиграл Путина

Удивительно, с какой легкостью информационная повестка в последние дни была переброшена сначала с послания Путина на митинги сторонников Навального, а позднее на встречу президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Впрочем, ничего нелогичного в этом нет, каждое из указанных событий по-своему знаковое для России. Роднит их и еще одна интересная деталь – все они закончились фактически ничем, и об этом политологи говорят уже не первый день, более того, многие из них прогнозировали такой исход намного раньше.

С посланием, в котором ничего, кроме обещания денег и легких заигрываний с Западом, эксперты не нашли, а также с митингами, которые не оправдали ни ожиданий, ни опасений, все относительно понятно. Теперь внимание экспертов приковано к итогам переговоров между президентами двух соседних стран, особенно с точки зрения ожидаемого рядом из них объявления более тесной интеграции. Но и этого не произошло. Более того, Александр Григорьевич, судя по всему, в очередной раз переиграл Москву, которая, как отмечают наблюдатели, давно пытается мягко дожать Минск, а вместе с ней и Владимира Владимировича. А потому, отбывая из российской столицы, белорусский президент увез с собой новые преференции, оставив после себя пустые обещания «однажды осенью» что-то там подписать.

К примеру, как считает эксперт Центра политических технологий им. Игоря Бунина Алексей Макаркин, итоги встречи по большому счету выглядят так, словно Лукашенко снова сумел воспользоваться своим опытом, чтобы еще больше оттянуть процесс интеграции и фактически переиграть Путина. Свои аргументы аналитик изложил в посте на Telegram-канале Центра.

«Еще летом 2019 года Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Петербурге переговоры, встретившись в рамках Форума регионов двух государства. Ключевым итогом той встречи стало решение «двигаться дальше» во всем, что касается вопросов интеграции двух стран и преодоления существующих разногласий. Причем, разрешить эти вопросы планировалось 8 декабря 2019 года, как раз к 20-летию Союзного государства.

А вот соответствующей программой действий сторон было предусмотрено, что уже к 1 апреля 2021 года в рамках Союзного государства начнет действовать единый налоговый кодекс. И ничего из этого, как известно, не случилось.

22 апреля Лукашенко в Москве заявил, что Беларусь и Россия согласовали около 26 дорожных карт по дальнейшей интеграции на уровне Кабминов, осталось еще 2-3 серьезные программы, в том числе по вопросам налогообложения. Он добавил, что летом планируется проведение Форума регионов России и Беларуси, который в нынешнем году принимает Московская область. «А после этого мы примем решение о заседании Высшего Госсовета осенью, в рамках которого уже сможет формализовать все эти договоренности и подписать ряд документов». И после этих слов Александр Лукашенко отбыл в Минск.

К слову, уже довольно давно молчат о 31-й дорожной карте, в которую Москва предлагала включить формирование наднациональных органов, в том числе единый эмиссионный центр, под которым подразумевалась единая валюта. И в этом вопросе есть негативный для России консенсус между такими непримиримыми соперниками, как Александр Лукашенко и белорусская оппозиция.

Поэтому даже спасение белорусского президента Россией в минувшем году и даже раскрытие заговора адвоката и политолога, который больше походит на старую чекистскую операцию «Трест», на минувшей неделе, не заставили Лукашенко подписать «определенные документы» уже сейчас. Вязкие переговоры все еще продолжаются, и Лукашенко активно использует весь свой опыт, чтобы их затягивать», – отмечает эксперт.