Фирма любимой "подруги Путина" Кривоногих потеряла миллионы

Sobesednik.ru узнал о проблемах с бизнесом одной из самых засекреченных знакомых президента России, которая до того, как стать крутой бизнес-леди, была обычной уборщицей.

Горнолыжный курорт в Ленинградской области «Игора», принадлежащий «подруге Путина» Светлане Кривоногих и братьям Ковальчукам, потерял миллионы рублей из-за пандемии коронавируса и введенного президентом режима нерабочих дней. Об этом, как выяснил Sobesednik.ru, говорится в бухгалтерской отчетности ООО «Озон», которое управляет курортом.

Ситуация с COVID-19 существенно повлияла на турпоток в 2020 году, признают в компании.

«С 30 марта по 11 мая 2020 года в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в соответствии с указами президента и другими нормативными актами Общество осуществляло свою деятельность в минимально возможном объеме», – говорится в пояснении к бухгалтерской отчетности.

Это привело к сокращению выручки от реализации товаров, работ и услуг в 2020 году и сказалось на финансовых результатах компании, управляющей курортом в Ленобласти. Тем не менее, чистая прибыль ООО «Озон» по итогам 12 месяцев составила 40,1 млн руб. (в 2019-м – 67,5 млн руб.)

«По нашему мнению, существенная неопределенность в отношении способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность в 2021 году, отсутствует», – заключают в компании.

"Игора" Кривоногих обещает подарить незабываемые ощущения//фото: соцсети

справка

ООО «Озон» управляет горнолыжным курортом в Ленинградской области «Игора». 75% компании принадлежит ООО «Релакс», учредителем которой является Светлана Кривоногих, остальные 25% – НП «Поддержка предпринимательских инициатив», которой владеют близкие к Путину предприниматели Борис и Юрий Кочальчуки.

кстати

В прибыль вышла другая компания Светланы Кривоногих – ООО «Релакс».

Если в 2019-м она была в убытке на 191 млн руб., то теперь «Релакс» находится в «плюсе» – на 17,6 млн руб.

В бухгалтерской отчетности компании Кривоногих отмечается, что ООО «Релакс» не относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условия ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Финансовые показатели 2020 года не ухудшились, объем выручки не уменьшился. В связи с этим Общество оценивает, что это событие не должно отразиться на дальнейшей деятельности организации в 2021 году, его финансовом состоянии и непрерывности деятельности», – сказано в пояснениях.

Там добавляют, что фирма будет получать доход от вложений в ценные бумаги и доход по процентам от размещения в депозиты.

Коттеджи курорта "подруги Путина" в прошлом году по большей части пустовали//фото: соцсети

Кто такая Светлана Кривоногих и почему ее считают подругой Путина

В 2020 году издание «Проект» рассказало, что Светлана Кривоногих является близкой знакомой Владимира Путина, с которым она познакомилась в 1990-е. До встречи с ним женщина не занималась бизнесом, но впоследствии стала миноритарным акционером банка «Россия» (3%) и владелицей других проектов, куда средства вкладывали структуры друзей президента.

Стоимость одной только недвижимости, принадлежащей предполагаемой подруге Путина, «Проект» оценил в 1 млрд рублей.

Все активы предпринимательницы издание оценивало в 7,7 млрд рублей.

Сообщалось, что у Кривоногих есть дочь, рожденная в 2003 году. СМИ отмечали, что девушка «феноменально» похожа на Путина. Сама она после публикаций дала несколько интервью, но отказалась говорить о предполагаемом родстве с президентом.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что другая женщина, которую часто связывают с Владимиром Путиным, – гимнастка Алина Кабаева зарабатывает в структуре того же Юрия Ковальчука порядка 900 тысяч рублей в день.