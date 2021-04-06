Выяснились новые детали биографии Кабаевой: служба в войсковой части и тайные заработки

Sobesednik.ru узнал неизвестные доселе факты жизни гимнастки и составил ее самую полную биографию.

Из оказавшихся в нашем распоряжении данных Пенсионного фонда России, куда с зарплаты Алины Кабаевой отчислялись страховые взносы, Sobesednik.ru узнал, что бывшая гимнастка была трудоустроена в подмосковной войсковой части, а также получала зарплату в министерстве спорта Республики Татарстан, о чем ранее не сообщали ни в Минобороны, ни в областной администрации.

Роковая ошибка на ковре

По нашим данным, свой трудовой путь Кабаева, которой 12 мая исполнится 38 лет, начала в 1998 году в ПОО «Учебно-методический и медицинский центр». В то же время там работала спортсменом-инструктором сборной России фигуристка Ирина Слуцкая (ныне – депутат Московской областной думы).

В 2000-м Кабаева ушла в ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России», которое готовит спортсменов к различным соревнованиям. Летом того же года она принимала участие в Олимпиаде в Сиднее, но совершила грубую ошибку в выступлении с обручем (он выкатился за пределы ковра), в итоге заняв третье место.

Работала в войсковой части на базе батальона правительственной связи

В начале нулевых случился эпизод, который является одним из самых странных в биографии Кабаевой.

Алина Кабаева с мамой

Согласно данным из Пенсионного фонда, в 2000-2001 годах она трудилась в войсковой части № 16660. На сайте ФСО говорится, что эта ВЧ создана на базе батальона правительственной связи и расположена в городском поселении Удельная (подмосковное Раменское). Ежемесячное денежное довольствие там составляет от 38 000 рублей, а военнослужащим и их семьям предоставляются служебные жилые помещения, а также социальные гарантии и льготы.

«В период прохождения военной службы имеется возможность для поступления в военные образовательные организации Федеральной службы охраны Российской Федерации: Академию ФСО России (г. Орел), Воронежский военный институт правительственной связи (филиал) Академии ФСО России», – сказано на сайте ФСО.

Кабаева официально проработала в этой ВЧ 7 месяцев и 5 дней, на какой должности – неизвестно. Данные о службе Кабаевой в войсковой части № 16660 ранее нигде не публиковались.

Sobesednik.ru опросил несколько бывших солдат, которые именно в то время проходили службу в Удельной. Но никто из них не смог вспомнить, чтобы в войсковой части работала прославленная гимнастка.

— Нет, 100% (ее там не было. – Прим. Sobesednik.ru)! – уверенно заявил один из бывших военных.

В самой войсковой части отказались отвечать на наши вопросы, переадресовав в пресс-службу Минобороны. Sobesednik.ru направил запрос в ведомство.

10 месяцев трудилась в страховой компании

С 2002 по 2004 годы Кабаева (на тот момент уже член «Единой России») работала в спортивных организациях, а в 2004-м трудоустроилась в ЗАО «Страховая компания Спасские ворота» в Новосибирске, следует из данных ПФР. Там она проработала 10 месяцев, после чего вернулась в ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России».

В 2005-м именно в этой должности она получила орден «За заслуги перед Отечеством» 3 степени от президента России Владимира Путина.

В указе главы государства говорилось, что награда ей вручена «за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXVIII Олимпиады 2004 года в Афинах». В том же году Кабаева подписала письмо «В поддержку приговора бывшим руководителям нефтяной компании ЮКОС», автором которого считается политтехнолог Константин Костин.

Сколько платили Кабаевой в Минспорта Татарстана и почему об этом никто не знал?

В открытых источниках и на сайте Кабаевой говорится, что с октября 2005 года по сентябрь 2007 года она являлась членом комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития благотворительности, милосердия и волонтерства. В документе из ПФР этих данных нет – общественники не получают зарплату, в свое время против этого резко выступала администрация президента.

Зато есть информация о выплатах Кабаевой в министерстве по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.

В июне 2006 года пресс-служба этого ведомства сообщала, что «спортсменка подписала соглашение с Министерством по делам молодежи, спорту и туризму РТ, по которому с 2006-го года она будет представлять Республику Татарстан на соревнованиях различного уровня, в том числе на Олимпиаде в Пекине 2008 года».

Однако власти не уточнили, что за это Кабаева будет получать зарплату, причем довольно неплохую: с 2006 по 2007 годы сумма ее страховых взносов в ПФР достигла 80 000 рублей.

В 2007 году стало известно, что Кабаеву вывели из состава Общественной палаты. По данным «Коммерсанта», и она, и певица Алла Пугачева «не только не работали, но и вообще не появлялись на совещаниях».

После этого Кабаева баллотировалась в Госдуму V созыва. По законам кандидат в депутаты должен опубликовать данные о своих доходах, что бывшая гимнастка и сделала. Данных о заработке в Минспорта РТ там нет. Зато присутствует информация о доходах в ФГУ «Центр спортивной подготовки», ГОУ ДОСН МГФСО Моском-спорта, НБО «Фонд поддержки олимпийцев», ООО «Орифлэйм косметикс».

Судя по данным из ПФР, в компании Oriflame Кабаева работала всего один месяц в 2006-м, но получила там доход, сопоставимый с зарплатой республиканского министерства.

В 2007-м Кабаева становится депутатом нижней палаты парламента, где работает следующие 6 с лишним лет.

Затем ее судьба делает крутой поворот, и бывшая спортсменка занимает пост председателя совета директоров «Национальной медиа-группы», которую контролирует друг Владимира Путина и его бывший партнер по кооперативу «Озеро» Юрий Ковальчук.

Ранее Sobesednik.ru уже сообщал, что в 2020-м году Кабаева зарабатывала там около 900 000 рублей в день.