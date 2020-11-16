"От Путина не грех и родить": соцсети бурно отреагировали на слухи о втором материнстве Кабаевой

В конце минувшей недели ряд популярных Telegram-каналов сообщили о том, что известная российская гимнастка, олимпийская чемпионка, а ныне государственный деятель Алина Кабаева, которой в последнее время приписывают роман с президентом страны Владимиром Путиным, родила второго ребенка. Эти известия довольно быстро разлетелись по многим изданиям, тем более что персону прославленной чемпионки в последнее время окутывает некий туман скрытности и таинственности, а потому ее привыкли рассматривать именно сквозь призму отношений с Владимиром Владимировичем, соответственно приписывая главе государства отцовство рожденных Кабаевой детей.

Примечательно, что еще несколько лет тому назад, когда появились сообщения о первых родах Алины Маратовны, которые традиционно воспринимались в том же ключе, в информационном пространстве, пусть и не взорвалась информационная бомба, но точно был заметен серьезный ажиотаж. Однако в этот раз СМИ и социальные сети отреагировали на слухи о втором материнстве Кабаевой еще более активно. Наиболее бурно на эти разговоры традиционно отреагировали социальные сети, тем более что для большинства эта дискуссия стала очередным поводом обсудить не только личную жизнь спортсменки, скрытую от посторонних за семью замками, но еще и привязать к этому личную жизнь президента, которую от общественности скрывают не менее тщательно.

Примечательно, что в комментариях многие россияне не только обсуждают саму новость о возможных родах олимпийской чемпионки, но еще и делятся слухами, о которых сами слышали раньше. Один из пользователей, к примеру, вспомнил о слухах, согласно которым Владимир Владимирович и Алина Маратовна даже венчались в одном из костромских храмов.

«Дыма без огня не бывает, хоть и КГБешник все засекретил»

«Без всяких сомнений дети от Путина»

«Я даже радуюсь и желаю этой семье долгой и счастливой жизни»

«Не знаю, так это или нет, но слухи ходят давно, а опровержений не было ни с одной стороны»

«Достаточно посмотреть на охрану Кабаевой… Путин закрыл её от общества и ему этого достаточно…»

«Если отец Путин дай бог им счастья»

«Любой человек имеет право на любовь, это нормально. Ну не хочет Путин, что-бы все знали кто у него жена, ну и что»

«В Костроме говорили несколько лет назад, что Путин и Кабаева венчались в храме в Селищах»

«От Владимира Путина не грех и родить», – пишут в комментариях.

Справедливости ради, следует отметить, что многие пользователи социальных сетей восприняли эту информацию без присущего другим энтузиазма, напомнив, что никаких прямых или косвенных подтверждений подобным слухам ни разу не появлялось, а потому и верить им нет никакого смысла. Есть и те, кто просто считает подобные разговоры безосновательными и не заслуживающими внимания в принципе.

«Интересно, а сама Кабаева знает, сколько раз она уже родила?»

«Мама дорогая!!!! Это же сколько у нее детей. Рожает без перерыва! Не надоело фигню городить?»

«Да какая разница от кого она родила? Надоели эти байки! Живёт и пусть себе живёт человек»

«Пусть рожает на здоровье»

«Только порадуюсь, если это так. Любовь, дети – это здорово»

«Ну а нам то какая разница», – пишут скептики.