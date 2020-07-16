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85-летняя бабушка Алины Кабаевой стала бизнесвумен?

Общество - Спорт
21:43, 16 июля 2020

85-летняя бабушка Алины Кабаевой стала бизнесвумен?
Бабушка Алины Кабаевой Анна Зацепилина (Кадр и документального фильма «Кабаева») // Стоп-кадр YouTube
Бабушка Алины Кабаевой Анна Зацепилина (Кадр и документального фильма «Кабаева») // Стоп-кадр YouTube

Как выяснил «Собеседник», в прошлом году в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства появилось новое имя – Анна Яковлевна Зацепилина. Так зовут бабушку олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой. 

В качестве индивидуального предпринимателя эта Зацепилина в декабре 2018-го встала на учет в Одинцовском районе Московской области. Других Анн Яковлевных Зацепилиных ни в районе, ни во всем Подмосковье, ни в соседней столице обнаружить не удалось. Судя по всему, речь идет именно о близкой родственнице бывшей спортсменки.

Сфера деятельности Анны Зацепилиной – покупка-продажа и управление недвижимостью. Как четыре года назад рассказывал телеканал «Дождь», в конце 2015 года друзья Владимира Путина Геннадий Тимченко и Петр Колбин переоформили на пенсионерку свои элитные квартиры на Мытнинской набережной в Санкт-Петербурге (211 м2) и на Старом Арбате в Москве (более 600 м2).

Еще раньше Григорий Баевский, деловой партнер другого друга Путина – Аркадия Ротенберга, переписал на Зацепилину шикарное поместье с двумя особняками в закрытом поселке дома отдыха «Успенское», как раз в Одинцовском районе. Так что в дорогой недвижимости бабушка Кабаевой действительно разбирается.

Понятно, что в бизнесе пожилой женщине придется нелегко (если, по данным СМИ, в 2016 году ей был 81 год, то сегодня должно быть все 85). Но сейчас тяжело всей стране, все-таки кризис. Да и надо ведь как-то даже в таком возрасте помогать «молодым».

Теги: #Знаменитости #Кабаева

Рубрика: Спорт

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Бабушка Алины Кабаевой Анна Зацепилина (Кадр и документального фильма «Кабаева») // Стоп-кадр YouTube

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85-летняя бабушка Алины Кабаевой стала бизнесвумен?
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