Ирина Слуцкая показала жесткое видео избиения детей на тренировках

Фигуристка шокирована жестким отношением наставников к начинающим спортсменам.

Ирина Слуцкая выразила возмущение действиями женщины-тренера одной из спортивных школ, которая применила грубую силу к ученику во время занятия.

Фигуристка высказала мнение, что тренер в воспитательных целях может лишь повысить голос на будущего спортсмена, но ни в коем случае не использовать нецензурную брань или рукоприкладство.

«Ни один человек не имеет права бить, таскать за волосы, оскорблять наших детей. Тренер должен быть жёстким, но проявлять это качество таким способом недопустимо», – считает двукратная чемпионка мира.

Слуцкая выложила в ленту своего Instagram видео, где тренер толкает ребёнка на лёд, применяя непомерную силу во время обучающей откатки упражнения. Мальчик ударяется о лёд, а тренер отъезжает на коньках в другую сторону.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Слуцкая/Irina Slutskaya (@slutskayaofficial)

Слабонервным Ирина рекомендует не смотреть этот ролик.

Подписчики пустились в бурные обсуждения и дополнили публикацию комментариями о схожих событиях в российских спортивных школах, когда ребёнку приходилось бросать школу из-за недопустимого поведения тренера. Ира одобрила решение родителей и призвала идти к спортивному успеху не таким путём.

Кстати, у самой Ирины Слуцкой есть двое детей: Варвара и Артем.

Анна Дубиницкая.