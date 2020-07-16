Слуцкая усомнилась в тренерском таланте Плющенко: Жене нужен опыт

Фигуристка Ирина Слуцкая впервые высказалась о громком конфликте между Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко.

Первым делом обладательница золота и серебра двух Олимпиад в интервью Sobesednik.ru поздравила Этери Тутберидзе, воспитавшую российских чемпионок по фигурному катанию, с тем, что на днях ее признали лучшим тренером в мире.

– Очень здорово, что лучшим тренером стал тренер из России, – поприветствовала Слуцкая решение отметить заслуги Тутберидзе. – Это тренер, который готовит чемпионов, поэтому здесь можно только порадоваться и поздравить.

Прокомментировала Ирина и громкий скандал между Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко. Напомним, что звезд фигурного катания рассорило решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой уйти от Тутберидзе. Вернее, комментарий Плющенко к этому событию.

«Уважаемые любители и доброжелатели фигурного катания. Почитав на досуге ваши многочисленные интервью и комментарии, решили к вам обратиться. Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привёл Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь. Евгений Плющенко, вас на данный момент ТРЕНЕРОМ никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы не пытались унизить нас в её глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда, для этого нужно посещать тренировочный процесс», – такое письмо составил тренерский штаб Тутберидзе в ответ на обсуждение ухода Загитовой.

Этери Тутберидзе

Не так давно юная фигуристка Арина Парсегова перешла из команды Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. До нее к олимпийскому чемпиону ушли фигурстки Трусова и Жилина. В общем, отношения между Тутберидзе и Плющенко можно уже назвать открытой войной.

– Может ли Евгений Плющенко воспитать спортсменов наравне с Тутберидзе, ведь именно это он пытается сделать, забрав к себе ее подопечных? – спросили мы Ирину Слуцкую.

Ирина Слуцкая

– Во-первых, рабовладельческий строй у нас отменили давным-давно, и к себе никто никого не забирает, – отметила Ирина. – И Евгений никого к себе силком не тащит. Переход спортсмена от одного тренера к другому – это исключительно желание спортсмена, его родителей.

Может ли Евгений воспитать спортсменов?! – рассуждает Слуцкая. – Почему нет?! Евгений прошёл достаточно большой путь в спорте, он имеет колоссальнейший опыт, он тренировался у одного из лучших тренеров не только во всем мире, но и во всей вселенной. Наверняка он многое почерпнул и знает, как правильно подготовиться. Жене просто нужно время, нужен опыт.

– И я честно скажу, считаю неправильным прогнозировать, сможет тот или иной тренер, не сможет… – признается Ирина. – Вопрос же не только в тренерской подготовке. Вопрос ещё и в самом спортсмене. Подготовить то, наверное, можно, но не «дрогнет» ли спортсмен в самый последний момент?! Поэтому время покажет. Не каждый великий спортсмен становится великим тренером. И не каждый тренер становится великим тренером.