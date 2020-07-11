Тутберидзе стала лучшим тренером года, обогнав представителей США и Канады

Этери Тутберидзе победила в номинации «Лучший тренер» премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.
Об этом сообщает ТАСС.
В настоящий момент заслуженный тренер России по фигурному катанию работает с олимпийской чемпионкой 2018 года Алиной Загитовой, чемпионкой Европы–2020 Аленой Косторной, двукратной чемпионкой России Анной Щербаковой, двукратным чемпионом России среди юниоров Даниилом Самсоновым.
Соперниками Тутберидзе были американский тренер Рафаэл Арутюнян и канадец Брайан Орсер.
Алена Косторная между тем победила в номинации «Новичок года», опередив россиянку Александру Трусову и южнокорейскую фигуристку Ю Ён.