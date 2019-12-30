Щербакова – лучшая из тройки четверных, Медведева и Туктамышева – лучшие и без прыжков

Наш корреспондент своими глазами увидела чудо на чемпионате России по фигурному катанию.

Красноярск выбрали для проведения последнего старта календарного года. Ведь ни на одном перечисленном выше турнире наши не собирались все вместе: Самодурова, Загитова, Косторная, Щербакова, Трусова, Медведева, Туктамышева. Получается, это наше национальное соревнование на сегодня – сильнее по составу участниц, чем любое международное. И ради этого стоило лететь куда угодно, да хоть в Красноярск.

Прибыть в неофициальную столицу Сибири получилось утром в день главной, произвольной программы. Уже добравшись до «Платинум-арены» в Красноярске, я была проинформирована, что и Евгения Медведева снялась с показательных из-за неожиданных проблем со снаряжением: один из ее ботинков просто лопнул, а кататься в неразрешенных новых или перемотанном старом было бы травмоопасно. Но все равно девушек осталось пятеро, и они не подвели: откатали просто здорово. Нет, даже не так: это был космос.

Щербакова показала лучший прокат в истории женского фигурного катания, набрав 181,94 балла за произвольную и 261,87 балла по сумме двух программ. И можно было бы сказать, что она на 15,32 (!) балла побила мировой рекорд Трусовой в произвольной и на 14,28 (!) балла мировой рекорд Косторной по сумме двух программ, если бы Международный союз фигурного катания учитывал национальные состязания.

Косторная и Трусова и тут выступили достойно, заняв второе и третье места. А все вместе – отобравшись на предстоящий чемпионат Европы.

– Анна, Алена, Александра, прежде всего, огромное спасибо за это выступление, небывалое счастье – видеть это вживую. Скажите, пожалуйста, какие еще прыжки есть в ваших мечтах или планах и есть ли в ваших планах или мечтах прыгнуть пятерные?

– Я сейчас работаю над тройным акселем, постараюсь его сделать и ставить в свои программы, – призналась Sobesednik.ru Анна Щербакова.

– Время покажет, – ответила Sobesednik.ru Алена Косторная.

– У меня [из четверных] остался только риттбергер, я его попробую в конце сезона, – поведала Sobesednik.ru Александра Трусова.

Но блистали на чемпионате и девушки, покорившие публику и без единого прыжка. Это Евгения Медведева, после поломки снаряжения нашедшая силы выступить в показательных, – из-за этого она не прыгала, но каталась так, что сорвала овации трибун. И это Елизавета Туктамышева, представившая новый показательный номер, где играет сначала на саксофоне, потом на барабанах, а после и вовсе, лежа, на тарелках, – из-за этого она тоже не прыгала, но каталась так, что лично я бы назвала это лучшим показательным номером в истории от нашей самой артистичной девушки, человека-оркестра. Его запоминаешь сразу и навсегда.

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А еще не забудем и Софью Самодурову, показавшую тут скромное девятое место, но ведь именно с нее началась эта серия побед этого календарного года.

И наконец, благодаря фигуристкам корреспондент Sobesednik.ru установил в Красноярске личный температурный рекорд, побывав на улице впервые в жизни в –34, и полюбовался на зеленую и пушистую красавицу-рекордсменку – самую высокую новогоднюю елку России высотой в 55 метров, что установили на острове Татышева: