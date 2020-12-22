А если это Любовь: Мама Алины Кабаевой получила квартиру за 600 млн рублей

Квартира находится в легендарном доме профессора Преображенского из «Собачьего сердца».

На прошлой неделе опять разгорелось сразу несколько скандалов, связанных с окружением верхушки страны. То бывший зять президента Кирилл Шамалов вслед за президентом начал оправдываться за свои свалившиеся с неба миллионы. То стало известно, что сестра премьера Мишустина развелась со своим мужем, который сначала сделал ее миллиардершей, а теперь подозревается в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. То «Русская пресса» выяснила, что у мамы Алины Кабаевой есть парковочное место в клубном доме на Пречистенке, 13...

Пречистенка, дом 13

Раз у Кабаевой там есть машино-место, к нему должна быть не только машина, но и квартира, в которую можно на ней приезжать, предположил «Собеседник» и действительно нашел у Любови Кабаевой в этом ЖК пятикомнатные хоромы на пятом этаже. К 260 квадратным метрам роскоши там прилагаются четырехметровые потолки, трехгранные эркеры, две арочные лоджии с балюстрадами... Все дорого и богато.

В отделке общественных зон использованы мрамор Crema Marfil, венецианская штукатурка, мозаика и ценные породы дерева. Но самое главное – это история дома, который еще до Октября 1917-го имел статус элитного: уже тогда здесь были лифты, канализация и водопровод, так что снять угол там стоило до 3000 рублей в год, что могли себе позволить только состоятельные люди. На верхнем этаже особняка, где сегодня расположился олигарх Леонид Михельсон, больше века назад, например, проживал представитель семейства Фаберже. После революции сюда частенько заглядывал писатель Михаил Булгаков, поскольку здание облюбовала группа художников «Бубновый валет». А уже в наши времена тут появилась и дама.

В 2015 году Любовь Кабаева, мама олимпийской чемпионки, получила в доме профессора Преображенского недвижимость стоимостью около 600 млн рублей. При этом Любовь Михайловна занимает должность президента спорткомплекса «Кунцево» и ни ее собственной зарплаты, ни даже индексированной пенсии на такой переезд явно не хватило бы. Вероятно, семья дочери помогла. Или просто друзья. Согласно выписке из Росреестра, квартира к маме Кабаевой перешла через посредника от фирмы «Тепло-Инвест», связанной с «Газпромом». Так что мечты и правда сбываются!

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Материал вышел в издании «Собеседник» №49-2020 под заголовком «А если это Любовь!».