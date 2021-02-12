Михаил Делягин: в России есть огромные силы, которые считают Навального своим партнером

Споров вокруг событий, развернувшихся после возвращения оппозиционера Алексея Навального в Россию, было и будет немало. Громкая история с отравлением, широкая дискуссия вокруг реальных причин госпитализации оппозиционера, публикация расследования Bellingcat и уголовное преследование, возникшее практически сразу после того, как сам Навальный объявил о желании вернуться домой – это лишь часть факторов, предшествовавших череде событий, имевших место уже после прилета популярного блогера в Москву.

А далее последовала странная история со сменой аэропорта прибытия, задержание у трапа, не менее странный арест решением «выездного суда». Оказавшись в СИЗО, Навальный все равно сумел в очередной раз взбудоражить общественность, опубликовав фильм-расследование о «дворце», а в начале февраля состоялось то самое заседание Мосгорсуда, по итогам которого Алексей Анатольевич отправился за решетку на срок 2 года и 8 месяцев. Разумеется, все это спровоцировало, не без помощи сторонников самого Навального, массовые акции в его поддержку, которые власть встретила довольно жестко. Причем, если две недели соратники оппозиционера координировали выход людей на улицы, то позднее глава региональных штабов Леонид Волков объявил о приостановке уличных акций, что привело к новым спорам.

Позднее тот же Волков предложил устроить флешмоб с фонариками, попутно став фигурантом уголовного дела о «вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции» и даже был объявлен в межгосударственный розыск. Иными словами, калейдоскоп событий здесь настолько широк, что у экспертов есть «непаханое» поле для рассуждений и прогнозов.

Некоторые из них, к примеру, видят в происходящем очевидные признаки того, что у Алексея Навального есть влиятельные покровители в высших эшелонах российской власти. К примеру, как заявил известный российский экономист и публицист Михаил Делягин на своем авторском Youtube-канале, в стране есть огромные силы, считающие оппозиционера своим партнером. Именно этим эксперт объяснил тот факт, что выходы его сторонников на уличные акции пресекаются не сразу же, а лишь после того, как будет сформирована соответствующая картинка. Правда, как эту позицию увязать к реальному сроку, который получил Навальный и масштабным прессингом координаторов его штабов по всей стране, экономист не уточнил.

Михаил Делягин

«В России есть огромные силы, которые считают Навального своим партнером. Именно поэтому выходы сторонников Навального не пресекаются на уровне начала процесса. Им дают побегать, им дают сделать картинку. Поверьте, у власти есть возможности сделать так, чтобы создать картинку было нельзя. Причем сделать это не очень сложно – для этого есть специально обученные люди, которые знают, как это делать. Они ждут соответствующей команды во время уличных акций. Все это делается не просто так», – отметил Михаил Делягин.