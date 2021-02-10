Леонида Волкова объявили в международный розыск

Руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Соратник приговоренного к 3,5 годам российского оппозиционера в настоящий момент находится за границей. Ему заочно предъявлено обвинение в склонении несовершеннолетних в информационно-телекоммуникационных сетях к совершению противоправных действий (часть 2 статьи 151.2 УК РФ). В конце января он был объявлен в розыск.

Накануне, 9 февраля, глава сети региональных штабов Алексея Навального сообщил о новой акции в поддержку политика*. Ранее Волков заявлял, что их не будет как минимум до весны.

*Акция не согласована с властями. Редакция Sobesednik.ru не призывает к участию в ней.