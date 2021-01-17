Самолет с Навальным неожиданно приземлился в "Шереметьево"

Самолет с оппозиционным политиком Алексеем Навальным приземлился в аэропорту «Шереметьево», хотя должен был сесть во «Внуково». Его перенаправили в последний момент.

Информация о посадке рейса в «Шереметьево» также подтверждается на табло во «Внуково».

Тем временем в администрации Шереметьево pic.twitter.com/ugLP2xrLEV — aviasales (@aviasales) January 17, 2021

«По горячим следам выглядит так. 1) Думали, что во Внуково не придет значительное число сторонников; думали сделать картинку "все встречают Ольгу Бузову" 2) Самолет штатно летел во Внуково и, более того, начал выполнять штатный заход на посадку», — комментирует политтехнолог Навального Леонид Волков.

Этому предшествовала зачистка «Внуково», которую устроили силовики, и многочасовое ожидание сторонников политика, его родственников и журналистов. Некоторых из них в итоге задержали. «ОВД-Инфо» в своих соцсетях сообщает, что задержанных уже 21 человек.