Во "Внуково" задержали Соболь, Котова, Олега Навального и журналиста "Новой"

Сторонников и родственников Алексея Навального начали задерживать в аэропорту «Внуково». Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на своего корреспондента Влада Докшина, который также был задержан.

Уже задержаны юрист признанного российскими властями «иностранным агентом» Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. Ранее сообщалось, что для прохода в аэропорт она даже приобрела билет на самолет. Кроме неё задержан помощник Алексея Навального Илья Пахомов, сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов, Олег Навальный (брат Алексея Навального) и недавно освобожденный после отбывания срока по «дадинской статье» активист Константин Котов. Также задержаны юрист Алексей Молокоедов и менеджер штабов Навального Анастасия Кадетова, уточняет директор ФБК Иван Жданов.

Причины задержания пока неизвестны. «Новая» пишет, что у их корреспендента спросили регистрацию и повели в автозак.

@SobolLubov and two other @navalny associates were detained at Vnukovo airport for just coming to meet and greet their friend pic.twitter.com/nMzbe4ocAv