Фото: Global Look Press

Природа или коррупция: кто виноват в трагедии на "Горе Отдельной"?
Фото: Global Look Press

Сенаторов посчитали: Журавлев сделал Клишаса, Матвиенко – в ауте
Фото: Global Look Press

Онопко и Овчинникова демобилизовали из ЦСКА. И все ради Березуцкого?
Владимир Путин // фото: Global Look Press

Итог правления Путина: россияне потеряли веру в светлое будущее
В центре внимания
Фото: скриншот с YouTube
Алексея Навального задержали. Его адвоката с ним не пустили
Россия встречает Навального. Итоги недели одним предложением
"Денег не дают": Белковский – о том, кто во власти требует отставки Набиуллиной и Силуанова

Новости дня

17 января, воскресенье

[21:02]"Ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться": Первый комментарий Навального
[20:07]Самолет с Навальным неожиданно приземлился в "Шереметьево"
[19:47]Выборы в Уганде сфальсифицированы, а оппонента власти держат в плену – оппозиция
[19:41]Силовики устроили беспорядки и задержания возле аэропорта "Внуково"
[19:14]Во "Внуково" ОМОН теснит людей, и даже фанатов Бузовой. Задержан журналист "Дождя"
[18:40]Во "Внуково" задержали Соболь, Котова, Олега Навального и журналиста "Новой"
[17:46]Захарова: В ответах Германии по Навальному нет ничего содержательного
[17:15]Навальный сел на самолет, толпа фанатов Бузовой без Бузовой и буйный пассажир
[16:05]Самолет Навального готовится к вылету в Москву. "Внуково" кишит силовиками
[15:29]"Будут сбивать": Навального аэропорт "Внуково" грозится встретить, как немцев в 41-м
[14:55]Возвращение Навального отразилось даже на поисковых запросах
[12:56]Baza: Из-за прилета Навального во "Внуково" привезли около сотни полицейских
[12:19]РФПИ: Бразилия не отказала "Спутнику V", а запросила дополнительную информацию
[11:05]Прилет Навального: В "Пулкове" задержали журналиста и трех активистов
[10:34]Бразилия отвергла "Спутник V", ЧМ в Минске трещит по швам. Главное к 17 января

16 января, суббота

[20:00]"Глисты" и "гниды": Собчак обвинили в унижении людей без антител к COVID-19
[17:49]Три компании могут отказать ЧМ по хоккею в спонсорстве из-за Лукашенко
[17:12]Россия возобновит авиасообщение с четырьмя странами
[16:43]В Питере задержали мужчину, избившего официантку за отказ продать водку после 23:00
[16:01]Убитую в Рязани журналистку муж ранее вывозил в лес и угрожал расправой
[14:43]В Петербурге у активиста забрали машину на стоянку из-за надписи "Скажи Путину Нет!"
[14:05]Распиливший щенка житель Омска пойдет под суд по уголовной статье
[12:45]Москву ждут 7 сантиметров снега. Батареи греют до 130 градусов
[12:23]Аккаунт Трампа в Instagram все-таки разблокировали до инаугурации Байдена
[11:28]COVID-19 за сутки в РФ: 24 092 заболели, 27 311 выздоровели, 590 умерли
[11:15]В Большом театре признали потери до 1,3 млрд по билетам из-за пандемии
[09:57]Смерть профессора, протоколы Навального и Балагов на НВО. Новости к утру 16 января

15 января, пятница

[18:03]Глава ATP заявил, что с марта теннис может вернуться к привычному рейтингу
[17:01]Литва грозит запретить Киркорову въезд. Его концерты – "мягкая пропаганда"
[16:29]Правительство Нидерландов уходит в отставку из-за ошибочных обвинений налоговиков
[16:06]Серьезный звоночек. В Россвязи хотят зарегулировать аудиовызовы через мессенджеры
[15:44]Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт грозненского ФК "Ахмат"
[15:23]Сейшелы открылись для всех туристов, привитых от COVID-19
[15:21]Прилет Навального запретили снимать. Туда поедут сторонники SERB и Прилепин
[14:33]"Российская газета" извинилась за фейковую новость об отставке главы ФСО
[14:25]"Северному потоку – 2" в Германии дали разрешение на строительство до конца весны
[14:08]FT: Компании Трампа грозят судебные иски, а подрядчики рвут отношения с ней
[13:13]Netflix назвал дату выхода "Бунтарки Робин" – романа о героине "Очень странных дел"
[12:37]Только 10 школ по всей России продолжают учебу на удаленке
[11:55]Путин дал грант на блог князя и отказал в нем "Леваде" и "Мемориалу"

Фото: depositphotos
Любовный треугольник. Или квадрат: Рецепт для легкого послепраздничного застолья
Фото: Global Look Press
Названы 8 законных способов не платить налог на вклады больше 1 миллиона рублей
Константин Ивлев // фото: Instagram
Рецепт: Аджапсандали от Константина Ивлева
Фото: depositphotos
Рецепт: "Мимоза" с фишкой
фото: Global Look Press
Как продлить жизнь новогодней ели: советы эксперта "Роскачества"
Фото в статье: depositphotos
Курица "Хули-хули", бананы и авокадо: пикантные новогодние рецепты
Фото в статье: Instagram
"Роман" Лазарева и друг Лолиты из Rammstein: как звезды отрывались в праздники
Фото: depositphotos; в статье: Instagram
Травяной чай, тайм-менеджмент и список желаний: пять способов выйти из праздников без депрессии
Звездные разводы // фото: Global Look Press, Instagram
Одни звезды сошлись, другие разошлись: Топ-5 свадеб и разводов в 2020 году
Фото в статье: Global Look Press, личные архивы героев публикации
Разин минус 48 кг, Фадеев – минус 82: Кто кого "перехудел" в 2020 году
sobesednik logo

Во "Внуково" задержали Соболь, Котова, Олега Навального и журналиста "Новой"

Политика
18:40, 17 января 2021

Во "Внуково" задержали Соболь, Котова, Олега Навального и журналиста "Новой"
Любовь Соболь // стоп-кадр: BBC News - Русская служба / YouTube
Любовь Соболь // стоп-кадр: BBC News - Русская служба / YouTube

Сторонников и родственников Алексея Навального начали задерживать в аэропорту «Внуково». Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на своего корреспондента Влада Докшина, который также был задержан.

Уже задержаны юрист признанного российскими властями «иностранным агентом» Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. Ранее сообщалось, что для прохода в аэропорт она даже приобрела билет на самолет. Кроме неё задержан помощник Алексея Навального Илья Пахомов, сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов, Олег Навальный (брат Алексея Навального) и недавно освобожденный после отбывания срока по «дадинской статье» активист Константин Котов. Также задержаны юрист Алексей Молокоедов и менеджер штабов Навального Анастасия Кадетова, уточняет директор ФБК Иван Жданов.

Причины задержания пока неизвестны. «Новая» пишет, что у их корреспендента спросили регистрацию и повели в автозак. 

«Выкрутили руки и повели в автозак — вот и все объяснение. Мы стоим около входа в аэропорт, буквально 500 метров нас проволокли. Пытались отобрать телефоны сотрудники полиции, у меня он пока сохранился», — рассказал «МБХ Медиа» историю своего задержания Константин Котов.

Теги: #Навальный

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Фото: скриншот с YouTube

Политика

Алексея Навального задержали. Его адвоката с ним не пустили
Алексей Навальный // Фото: Андрей Струнин, Sobesednik.ru

Политика

"Ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться": Первый комментарий Навального
Алексей Навальный // Фото: Андрей Струнин, Sobesednik.ru

Политика

Самолет с Навальным неожиданно приземлился в "Шереметьево"
Политика
Что Собянин ждет от Путина? Политолог раскрыл детали карантина в Москве
"Кириенко подвинет Володина": Белковский – о противостоянии АП со спикером Госдумы
Ковальчуки VS Ротенберги, Дерипаска VS Потанин: битвы за "Газпром" и "Норникель"
Станислав Белковский: "Сердюков – вполне реальная альтернатива Чемезову в "Ростехе"
Общество
"Кремль. Путину". Почему тепло стоит, как золото?
Сталин – это шаурма, водка, двери и метро: как россияне зарабатывают на имени вождя
"Я уже купил билет": Навальный назвал дату возвращения в Россию
Синоптики назвали дату самой холодной ночи 2021 года
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Напротив «Сталин Донер» хорошо бы пристроить пиццерию «Дуче», рядом кофейню «Тонтон-макут», через дорогу гриль-бар «Генерал Франсиско», за углом сигарную «Батиста». Мы еще хотели куда-нибудь пристроить мини-прачечную «ФСБ», но тут автор уже почувствовала себя ресторанным критиком и поняла, что пора сворачиваться

Нечаев Андрей

Нечаев
Андрей

Экономист

Какие у меня лично экономические ожидания от 2021-го? Все зависит от того, как дальше будет развиваться пандемия. Никакого бурного роста я в 2021-м не жду, не вижу для него никаких факторов. Но, мне представляется, это среднеоптимистический вариант – нас ждет стагнация, барахтанье в болоте

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Никто из нынешних росгвардейцев не ответит ни за какие действия: время было такое, скажут они, и все вы были хороши (это правда, незамаранные либо уехали, либо замарались). Бойцам Росгвардии можно не беспокоиться. Их ни в чем не упрекнут, и спрос на них будет серьезный

Культура и ТВ
В литературу пришла благодаря ядам: почему не сбылась мечта детства Агаты Кристи?
"Большая трагедия!" Грачевский перед смертью лишился всех денег
Назван самый популярный российский телеканал 2020 года
Поедет ли Little Big на Евровидение-2021: новые правила и состав участников
Шоу-бизнес
"Вещи словно из подполья": Как участники "Дома-2" зарабатывают на продаже одежды
300 тысяч за вид на океан: Как и за сколько отдохнули на Мальдивах Бузова, Гагарина, Бородина
Врач-хирург поставила Бледанс печальный диагноз: звезде нужна операция
"Мальчик мой": Алена Апина раскрыла детали переписки с Борисом Грачевским незадолго до его смерти

Здоровье
Вирус датских норок пришел в Россию: вирусолог – об особенностях российского COVID-19
ДНК-тест поможет быстро выявить пневмонию при COVID-19
Стратегия покоя не помогает лучше побеждать кишечные бактерии
Маленьким детям бывает полезно спать вместе с родителями
Туризм
В Госдуме предлагают закрыть авиасообщение со всеми странами из-за "британской мутации" COVID-19
Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны
Названы цены на новогодний отдых в России в сезоне 2020-2021: куда лететь и сколько стоит
По итогам года закрытых границ Москва и Петербург взяли "туристические Оскары"
Авто
Блогер назвал главный недостаток нового Рено Дастер и разозлил пользователей
Как сэкономить на покупке топлива: выбираем карту с повышенным кэшбэком на АЗС
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Автовладельцев обязали оформлять электронный ПТС: зачем он нужен и как получить
Недвижимость
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Свежий номер
Евгений Плющенко // фото: Global Look Press; в статье: Дмитрий Соколов, соцсети
"Ангелы" с Рублевки: за империей фигурного катания Плющенко стоят Собянин и Ротенберги
Фото: Агентство «Москва»
Жириновский "на подсосе" у государства: как ЛДПР разбрасывается бюджетными миллиардами
10 прибрежных метров... чужие тут не пройдут // Фото в статье: Экологическая вахта по Северному Кавказу, скриншоты с видео
Люди без берегов: смогут ли жители Геленджика искупаться на пляже у "дворца Путина"
Фото в статье: Дмитрий Соколов, скриншоты "Первый канал"
Тесные теремки: появились фото коттеджей Плющенко для Трусовой и Косторной
Сергей и Юлия Скрипали до отравления//фото: Global Look Press
Мать Скрипаля написала сыну перед смертью длинное письмо: стало известно, о чем оно
Константин Райкин // фото в статье: Global Look Press
Константин Райкин:
Как можно не проходить в школе "Архипелаг ГУЛАГ"? Это же как прививка!
Алексей Ягудин, Жанна Бадоева и Николай Цискаридзе в шоу "Я почти знаменит"//фото в статье: "Первый канал", Максим Ли
Жанна Бадоева:
В шоу талантов я была бы самой бездарной участницей
Михаил Веллер // фото в статье: Андрей Струнин
Михаил Веллер:
Западу сломали не хребет, а мозги
Алексей Навальный // фото: Global Look Press
Радзиховский о возвращении Навального:
Если не посадят, значит, его власть больше власти Путина
Адриано Челентано и Клаудия Мори // Фото в статье: Global Look Press
Дочь Адриано Челентано:
Моим родителям нельзя было иметь детей
Борис Грачевский // фото: Global Look Press
"Грачевский изнывал от диких болей": стало известно о мучениях основателя "Ералаша"
Филипп Киркоров // фото: Global Look Press
"Молчи лучше!": Киркоров поставил домбработнице Люсе ультиматум
Ольга Мигунова // стоп-кадр: YouTube
"Срывают маски и кричат": ученица Мессинга рассказала об ужасах "красной зоны"
Николай Цискаридзе // фото в статье: Global Look Press
Скандал с липовым Цискаридзе: Сафронов указал заказчиков "секс-компромата" на артиста
Валерия // фото: Global Look Press
"Что за дурацкое имя?" Валерия поругалась с поклонниками из-за внучки
Алексей Спиридонов // фото: соцсети
Дед Мороз для старушек: в селе под Иркутском появился добрый водитель-волонтер
Пай Паулиньо де Огум Шороке // YouTube
Бразильский шаман: "Лекарство от коронавируса будет найдено в середине февраля"
Алексей Навальный // фото: Global Look Press
Время выбрано не случайно: Медведев указал на очень странный момент в возвращении Навального
Фото: Global Look Press
Осколки праздника: стекла в московском мусоре стало в 10 раз больше
Фото: depositphotos; в статье: Instagram
Панацея от всех болезней или бесполезная трата времени: кому и зачем нужно париться в бане?
^