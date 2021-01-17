Во "Внуково" ОМОН теснит людей, и даже фанатов Бузовой. Задержан журналист "Дождя"

В аэропорту «Внуково», куда люди пришли, чтобы встретить оппозиционного политика Алексея Навального, который возвращается из Германии после отравления химическим оружием, появился ОМОН. Силовики начали вытеснять людей.

«Чтобы вы понимали диспозицию: сейчас линия ОМОНа стоит перед толпой, за спиной которой — забор. то есть люди сейчас зажаты между силовиками и изгородью, — пишет журналист русской службы «Би-би-си» Лиза Фохт. — Начали задержания в зоне перед рамками, там работает ОМОН, слышны жуткие вопли».

В то же самое время так называемые «фанаты Ольги Бузовой» достали перед ОМОНом плакаты, силовики начали рвать их. Что делают в аэропорту фанаты Бузовой до сих пор непонятно, певица в Москву лететь не собиралась.

тем временем между изгородью и омоном достали такие плакаты pic.twitter.com/lrM3NpCttp — Liza Fokht (@lizafoht) January 17, 2021

Также в прямом эфире задержан корреспондент «Дождя» Эдуард Бурмистров. «Несомненно, задержание журналиста "Дождя" Эдуарда Бурмистрова — это воспрепятствование журналисткой деятельности и нарушение закона», — уверен главный редактор телеканала Тихон Дзядко. Позднее стало известно, что его отпустили после проверки документов.

Вот как задерживали Эдуарда Бурмистрова pic.twitter.com/1kb9b3KcuF — Дождь (@tvrain) January 17, 2021

Примерно в это же время стало известно, что самолет Навального пересек границу России.