Силовики устроили беспорядки и задержания возле аэропорта "Внуково"

В результате действий сотрудников правоохранительных органов люди, которые ожидали прилета Алексея Навального в здании аэропорта «Внуково», оказались на улице. Пока силовики задерживают людей, толпа скандирует «Позор!». Также многие сравнивают их с фашистами.

«Полиция без всяких оснований выдавливает людей из Внуково, начались задержания, и это при том что Навальный еще не прилетел», — комментирует события депутат Московской городской думы Евгений Супин.

Всё началось с того, что сотрудники полиции показательно задержали сидевших в кафе сторонников и родственников Навального, а также журналистов «Новой газеты», «Дождя» и других людей. После этого в здании показался ОМОН и начал вытеснять из него людей, которые также просто ожидали, ничего не делая. Температура на улице минус 20 градусов по Цельсию.

Это конечно позор России pic.twitter.com/Ver3GLmGcs — Андрей Пивоваров (@brewerov) January 17, 2021

Когда ОМОН начал действовать, так называемые «фанаты Ольги Бузовой», которые прибыли туда ранее организованными группами и читали песни исполнительницы с телефона, начали провоцировать правоохранителей, достав плакаты. До этого никаких плакатов они не демонстрировали, а достали их только, когда ОМОН подошел к ним вплотную. После этого сотрудники начали разгонять их и рвать эти плакаты. Параллельно вытесняли и других людей. Сообщалось о жестких задержаниях.

Многие подозревают, что «фанаты» были не настоящими. Это подтверждается ещё и тем фактом, что сама Бузова во «Внуково» сегодня не собиралась. Судя по Instagram, она сегодня находится в Санкт-Петербурге.

Тем временем самолет Навального заходит на посадку.