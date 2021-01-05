Крашенинников об интервью Пескова Соловьеву: Кремль глубоко презирает всех

Пропагандист Владимир Соловьев взял интервью у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Видео опубликовано на YouTube-канале Соловьев LIVE.

Из интервью можно узнать, что Песков считает себя «смесью либерала и консерватора», что Путин иногда устраивает ему разнос по телефону после очередных комментариев, так что слова Путина о «пурге» Пескова – не шутка. Также Песков рассказал, как периодически одергивает дочь Лизу после ее очередных выходок и как, будучи чиновником, мешает своей жене Татьяне Навке вести бизнес. Не забыл пресс-секретарь президента сказать и о том, что Путин — хороший человек, не способный на преступления, в которых его обвиняет оппозиция.

Отдельные высказывания Пескова особенно позабавили общественность. Политолог Федор Крашенинников обратил внимание на отзыв Пескова о телеграм-каналах. Песков заявил, что большинство из них – «платные, дешевые сливные бачки». И что серьезные люди в «башнях» этого даже не читают.

Дмитрий Песков//фото: скриншот YouTube

«Между делом, Песков обоссал всех этих незыгарей и прочую шантрапу, которая надувает щеки и делает вид, что они близки ко двору, – поделился Крашенинников в своем телеграм-канале. – Ко двору близки только чекисты, которые все делают молча, а прокремлевская «аналитика» в тг – это смесь оперативных сливов и бессмысленного надувания щек ничего не знающих ничтожеств. Впрочем, он нассал в глаза и собеседнику, потому что тг Соловьёва – это буквально сферический дешевый сливной бачок в вакууме».

По мнению политолога, «реальные кремлевские люди глубоко презирают даже собственную пиар-обслугу, профессиональную или добровольную».

Политолог Федор Крашенинников//фото: Facebook

«Они всех презирают, вот что бросается в глаза, – приходит к выводу Крашенинников. – И заискивающий Соловьев буквально просит, чтоб Песков ему в лицо повторил, что конкретно его программу он не смотрит. И тот повторяет: не смотрю я, не смотрю твои ужимки и прыжки. Короче говоря, нравы в гадюшнике те еще».

А вот журналист Александр Плющев обратил внимание на рассказ пресс-секретаря президента о знаменитом «блокаторе вирусов» Пескова, ставшем минувшей весной поводом для многочисленных шуток над чиновником. Песков в интервью утверждает, что пока он носил на пиджаке эту штуку, вирус его не трогал. Но после насмешек блогеров и СМИ он снял «блокатор» – и тут же заразился коронавирусом.

Владимир Соловьев и Дмитрий Песков во время интервью//фото: скриншот YouTube

– Никогда не забуду, как однажды в поликлинике врач, закрывавшая мне больничный после очередного не то тонзиллита, не то ларингита, сказала дежурно про профилактику, а потом вдруг добавила: «Можно ещё ниточку красную на руку повязать. Многим помогает», – прокомментировал Плющев. Комментарий в числе прочих перепостил Алексей Навальный.

На момент подготовки материала интервью Пескова Соловьеву посмотрели более 50 тысяч пользователей. Видео набрало 4,9 тысяч лайков и 1,3 тысячи дизлайков.