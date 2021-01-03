Газета "Берёзовский рабочий" призвала читателей ограничить просмотр шоу Соловьева

В Свердловской области местная газета «Берёзовский рабочий» с телепрограммой не дождалась данных и сетке вещания телеканала «Россия 1» и просто посоветовала не смотреть шоу с участием Владимира Соловьева. Пишут, полезно для здоровья.

«Поставщик не предоставил телепрограмму телеканала Россия 1. Что ж, может, это к лучшему. Поменьше Соловьева — здоровее сон!»

— написано в газете на том месте, где должно быть расписание вещания телеканала.

Как пояснил «Подъему» главный редактор издания Сергей Стуков, он ждал данных от «России 1» больше пяти часов, а не дождавшись его к моменту, когда газету уже нужно было отдавать в печать, был вынужден поместить на это место собственный текст: «Это не случайность. Текст придумал я в 2 часа ночи, когда типография грозилась не напечатать газету, если я немедленно её не сдам. Телепрограммы прислали все, кроме "России 1". У меня водитель забирает газету в 4 утра и развозит по точкам. Обычно мы сдаем газету в печать в 19-20 часов», — говорит он (цитата по TJournal).