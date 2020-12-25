Навальный о "маниях" Пескова и о том, почему от Путина скрыли диалог с "убийцей"

Руководство ФСБ точно знало, что член группы предполагаемых отравителей Константин Кудрявцев говорил с Алексеем Навальным ещё до выхода расследования, но Владимиру Путину они об этом не рассказали, «чтобы скрыть свой провал», уверен оппозиционный политик.

Как он пояснил накануне в эфире YouTube-канала «Навальный Live», предшествовавшие разговору с Кудрявцевым диалоги с его коллегами длились по «15 секунд»:

«Первый же человек, которому я позвонил со словами “Это Навальный. Ты зачем меня хотел убить?” должен был доложить начальству, — рассуждает он. — ФСБ знала, что Кудрявцев мне все выболтал, но Путину не сказала».

Оппозиционер считает, что исчерпывающим подтверждением этому служит тот факт, что Путин признал факт «присмотра» за ним в ходе своей пресс-конференции. Публикация звонка фигуранту расследования журналистов была выложена через неделю после основного расследования именно потому, что Навальный ожидал, что «Путин что-то такое соврет, что будет удобно ему ответить». Реакция главы государства стала для него «подарком».

Отвечая на заявление ФСБ о том, что видео с разговором якобы является «подделкой», Навальный задался новыми вопросами, чтобы прояснить позицию ведомства: «Что именно подделка? Звонка не было? Кудрявцев не настоящий? Тогда покажите настоящего». Он убежден, что настоящим адресатом этого опровержения от руководства контрразведки было не общество, а президент, «потому что Путина отхлестали этими синими трусами».

Не оставил без внимания политик и инсинуации Дмитрия Пескова в его адрес: «Вот эта группа убийц своей тупостью и тем, что они скрыли свой телефонный разговор, — они грандиозно унизили Кремль», — пояснил он, добавив, что теперь власти «пытаются делать хорошую мину при плохой игре». Навальный считает, руководство страны избегает комментариев по поводу расследования, а Песков просто не может хоть как-то не ответить на этот вопрос, «потому что рядом с ним физически стоят какие-то журналисты».