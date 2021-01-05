"Путин – жестокий и беспощадный человек": неожиданное заявление Дмитрия Пескова

Российского президента Владимира Путина многие давно привыкли воспринимать как человека довольно жестких и бескомпромиссных взглядов. Именно его «твердой руке» приписывают заслуги становления принципиально нового российского государства, способного предложить гражданам, пусть и худую, но все-таки стабильность.

Однако недавнее заявление главы пресс-службы президента России Дмитрия Пескова, сделанное в интервью Владимиру Соловьеву, все-таки выглядит неожиданным даже с этой точки зрения. Ведь представитель Кремля в беседе с известным журналистом и телеведущим прямо называет главу государства «жестоким и беспощадным» человеком.

«Жестокий ли Владимир Путин человек? Если брать предательство, если брать воровство, то Путин безусловно жестокий и беспощадный. К тому, что в его понимании является греховным, он жестокий. По крайней мере, я вижу именно так. Также Путин прекрасно осведомлен «что, где и как». Ситуации бывают разные, ему докладывают о каких-то резонансных вопросах, и если дело касается именно таких ситуаций, то вопрос общественности отступает на второй план.

Изменился ли Путин за то время, что я его знаю? Конечно, он ведь человек, он развивается. Он стал гораздо более непримирим к каким-то негативным проявлениям, он стал гораздо более непримирим к некомпетентности», — рассказал Песков.