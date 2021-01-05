Песков рассказал, как его супруга зарабатывала на поход в "МакДональдс" в США

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков во время интервью с Владимиром Соловьевым в шутку заметил, что он причиняет большие неудобства своей супруге Татьяне Навке. Фигуристка ведет бизнес и вместе с этим обязана ежегодно представлять декларацию о доходах, поскольку является женой госслужащего.

Он отметил, что их семья не бедствует, но по праву: сам Песков — высокопоставленный госслужащий, а Татьяна Навка очень много работает. «Чтобы стать не бедной, с четырех лет работала, скиталась по миру как раз, когда была нищая Россия в начале своего существования», — говорит Песков про свою супругу.

Он отмечает, что Татьяна Навка до сих пор благодарна Америке, где она построила свою карьеру: «Она до сих пор признательна Америке за то, что Америка их приютила. Им платили деньги. Она сама это рассказывала. Она полола грядки, она мыла туалеты, чтобы заработать себе на пару штанов Levi's или сходить в ресторан, который называется McDonald’s. Вот так они жили в Америке», — цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

При этом пресс-секретарь президента заверил, что у его супруги было очень мало красивой жизни и она «прошла сложный путь».