Пескову пора в отставку? Политолог проанализировал действия пресс-секретаря Путина

История с отравлением известного российского оппозиционера Алексея Навального в последнее время получила настолько широкую огласку, что, похоже, об этом случае говорит едва ли не весь мир. Тем более что недавняя публикация результатов расследования группы Bellingcat привнесла в нее массу новых деталей, начиная от восстановления хронологии событий, заканчивая лицами, которые могут быть причастны к проведению операции по отравлению «неудобного» властям блогера и политика.

В Кремле на этом фоне занимают весьма неоднозначную позицию, и даже заявления президента Владимира Путина по данной теме неоднократно подвергались критике. Между тем не реагировать на происходящее федеральный центр не может. Шутка ли, в международная группа журналистов-расследователей обвинила в причастности к инциденту Федеральную службу безопасности и даже назвала имена конкретных ее сотрудников, которых считает непосредственными «исполнителями».

Позднее последовала публикация научного портала Lancet, авторами которой выступили врачи берлинской клиники «Шарите», где и проходило лечение, а после восстановление Алексея Навального. И снова обширный материал, опубликованный уважаемыми специалистами, не оставил Кремлю возможностей для того, чтобы просто промолчать. Комментарий последовал, однако, как отмечают эксперты, выглядит он не просто неубедительным, но еще и таковым, словно глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков уже не сильно беспокоится насчет того, что своими высказываниями напрямую «подставляет» Владимира Путина. Такое мнение, к примеру, в своем авторском Telegram-канале высказал политолог Никита Кричевский.

«Дмитрий Песков высказался о публикации портала Lancet про отравление Алексея Навального, заявив, что в Кремле медицинские издания не читают, а запрашиваемая информация отсутствует в публичном доступе, поэтому власти ее до сих пор не получили. Очень плохой ответ, можно даже сказать, крайне отвратительный. Судя по всему, пора на каникулы.

Вне зависимости от того, что написано в публикации Lancet, Алексей Навальный стал публичной фигурой мирового масштаба, как бы кто-то не хотел обратного. А потому отвечать про такую фигуру «на отвали» совершенно неправильно. Лучше бы сказал что-то вроде: изучаем вопрос, ждем оценки от профильных экспертов. И на этом все. Уже потом что-нибудь придумали бы.

Что же касается второй части ответа Пескова про запрашиваемую информацию, которую они до сих пор не получили, то это вообще фейл. Вы ее потому и не получили, что уголовного дела до сих пор нет. Это ведь очевидно. В общем, подставляете вы Путина, Дмитрий Сергеевич. Или вам уже все равно?» – обратился эксперт к представителю Кремля.