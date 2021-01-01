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Пропоздравлявшиеся. Год новый, а президенты старые

Политика
20:58, 01 января 2021

Пропоздравлявшиеся. Год новый, а президенты старые
Скриншот из Youtube
Скриншот из Youtube

Фразы, что год был трудным, но следующий-то будет лучше, звучащие в новогодние часы из телевизора уже Бог знает сколько лет подряд, кажется, стали такой же традицией, как и оливье, о составе которого в интернете идут ожесточённые споры. Президента, признаемся честно, все исправно включают, но давно никто не слушает, бегая вокруг праздничного стола и разливая шампанское. Но он все же говорит, и с его речью всё, как с огурцами из оливье, — слова бывают свежие, соленные или хорошенько замаринованные.

Sobesednik.ru послушал поздравления политиков и попытался разобраться, с чем же нас отправили в Новый год. А у кого-то ощущение, что прямо-таки послали.

Бэтмен против суперпрезидента

Самое яркое поздравление уже второй год подряд, бесспорно, у украинского лидера Владимира Зеленского. Да, в прошлый раз от неожиданности сочетания киношной постановки, монтажа и речи вполне себе «живого человека» у российских фейсбуков и твиттеров откровенно отвисла челюсть. В этот раз такого эффекта уже не было во многом, потому что прошла вера в самого Зеленского. Его рейтинги обвалились не столько из-за неудач, сколько из-за отсутствия серьезных побед (а именно их от него и ждали). Может быть, в Украине и появились «суперврачи» и «суперпограничники», но страна так и не дождалась обещанного суперпрезидента. Хотя он же годом ранее предупреждал, что люди не идеальны, даже главы государств. 

Если в прошлом году Зеленский рассуждал о единстве нации (и ведь он потихоньку начинает сближать её своим антирейтингом), то в этом — решил посвятить выступление детям, то есть тем, ради кого, собственно, всё и делается. «Нудно?» — спрашивает он у них, спародировав стандартное поздравление, — «Да….», — отвечают они засыпающим хором. Посыл понятен, а слова прозвучали примерно те же, хотя едва ли кто-то ожидал услышать в новогоднем поздравлении главы государства про Дэдпула, Бэтмена и Росомаху (а то, что какой-то украинец сильнее их всех, и вовсе никто услышать не ожидал). При всем при этом нельзя не признать, что обращение-таки вполне себе удалось. Будущее страны — это наши дети, сказал Зеленский, причем сказал вполне себе выразительно: когда за пару минут до Нового года ребенок с телеэкрана говорит, что хочет для страны мира и победы над коррупцией, поневоле задумаешься.

Пальцы синие, а сам даже не краснеет

Поздравление почти никем не признаваемого президента Лукашенко изначально было непонятно на кого рассчитано, а после просмотра этот вопрос приобрел и второй смысл, ведь в нем диктатор уровня банановой республики рассказывал, что Беларусь стала не только ядерной державой, но ещё и космической. Почему он так решил, большой вопрос — на улицах Минска в этом году пропали даже звезды на погонах силовиков, спрятавшихся за масками и гражданской одеждой, а если страна когда-нибудь и взлетит, то ей сперва для этого нужно будет отстрелить (ну как ракеты отстреливают) балласт в виде одного засидевшегося омоновца.

Но было в послании и кое-что от сердца — Лукашенко признался, что «некоторые, столкнувшись с вызовами високосного года, хотят вернуться в Беларусь, какой она была годом раньше», и все прекрасно поняли, кто этот «некоторые». Правда, дальше он вообще ушел в какую-то удивительную философию про временные аномалии: 

«Возвращаться в прошлое мы не будем. У нас нет времени идти назад и проходить пройденное. Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней».

А пока «люди в богатых странах выстроились в километровые очереди за куском хлеба» (тут он немного перепутал со сбором подписей за Тихановского), Лукашенко решил провозгласить 2021 год «годом народного единства». Вот только в это время половина белорусов слушали другого непризнанного президента, который не избивал их полгода дубинками и не пытал в ИВС на Окрестина.

Не Батькой единым

Тихановская не удивила мир спецэффектами, как у Зеленского, а была вполне прямолинейна. Она напомнила имена убитых в схватке с режимом сограждан и долго и настойчиво перечисляла всех, кто поддержал её в общенациональном протесте. 

Так долго, что казалось, сейчас она перейдет к пофамильному списку, и Новый год её сторонникам придется встречать вместе с белорусской диаспорой в США.

Хвастаться своими протокольными встречами с европейскими лидерами, в отличие от Зеленского, Тихановская не стала (а ведь могла), впрочем, ничего сильно нового она тоже не сказала. Всё это мы уже слышали в той или иной форме, но едва ли кто-то станет отказывать ей в праве подвести итог года обещаниями, что как раньше больше никогда не будет и оппозиции (а вернее уже партизанщине) в итоге удастся додавить опротивевшего Батьку, — белорусский протест действительно стал (и вообщем-то остается) открытием для всего мира и предсказать его судьбу по учебнику политологии, как показала практика, просто невозможно. 

В семье не без иноагента

Но главным для россиян, конечно, было поздравление Владимира Путин, обсуждать которое довольно сложно из-за абсолютного отсутствия в нем хоть чего-то содержательного. Если проводит уже упомянутую аналогию с оливье, то кремлевский новогодний салат напоминает разве что покупной нарезанный и расфасованный полуфабрикат без яйца и мяса (или колбасы — по вкусу).

В своем выступлении Путин не говорит вообще ничего про политику, конкретные события, решения или обвинения: год был плохим, ковид принес много горя, но мы выстояли и обязательно одолеем его, как ветераны одолели «нацистскую заразу»; привет врачам и силовикам, а гражданам — не хворать, — вот краткая выжимка самого долгого за все годы поздравления российского лидера. Как по учебнику. 

Напомнил он и о параде Победы: «Несмотря ни на что, мы исполнили наш священный сыновний долг — с благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой Победы», — хотя, может быть не стоило напоминать? При организации его и голосования по поправкам нам рассказывали о победе над коронавирусом, но сейчас уже вполне очевидно, что риторика эта была не совсем откровенной. Но как же обойти юбилейный парад… Особенно красноречиво, что говорить о внесенных в Конституцию изменениях Путин не стал, хотя это вроде как главное политическое событие года. Аналогов ему не было с начала 90-х, а поправки, можно сказать, лично путинские. 

Но зачем же о таком хорошем.

 

Президент пожелал здоровья и всего, что в таких ситуациях полагается, но многие начали замечать, что всё оно как-то не очень сбывается, да и слушать одно и то же людям надоедает.

Пока социологи фиксируют окончательный распад так называемого «путинского большинства», президент дважды обращается к нам «дорогие друзья» и говорит, что «Россия становится одной большой семьей». 

И снова, зря он это — про семью. 

По этому поводу тоже накопилось много вопросов к нашему «дорогому другу» (так есть внебрачный ребенок? а что с бывшим зятем?). Учитывая последние новости про выделение полумиллиарда на проект предполагаемой дочки, если семьей Путина станут все граждане, Россия такого поворота просто не выдержит — никакого ФНБ не хватит.

А если серьезно, то дела тут несколько расходятся со словами: почти сотня подписанных президентом законов, среди которых многие носят откровенно репрессивный характер, явно говорят, что ни о каком внутреннем примирении нации речи не идет, а скорее наоборот — о старом добром принципе «разделяй и властвуй». Взять хоть закон «об иностранных агентах», одним из которых признали, например, центр «Насилию.нет». Отдельные эксперты считают, подобное навешивание ярлыков сродни фашизации, когда слабые и обездоленные получают объект для унижения и доминации — отсюда и многочисленные сравнения звания иноагента с желтой звездой.

Фигурант, который выжил

Однако же не всё так плохо, говорит в своем импровизированном новогоднем поздравлении Алексей Навальный, которого посадить за последнюю неделю решили сразу два ведомства. Оппонент Кремля остается оптимистом даже после попытки убийства и «абсолютно убежден, что мы [они, — Sobesednik.ru] добьемся своего». 

«Я и раньше верил, знал и понимал, что мы с вами бьемся за правое дело, — говорит Навальный, — А сейчас у этого есть вообще железобетонные доказательства. (...) Давайте в будущем году ещё больше верить в себя. И пусть жизнь нас прижимает немножко [вовсе, конечно, не немножко его жизнь прижимает, да и есть у этой «жизни» конкретные должности], но мы будем ещё сильнее».

Но вера в добро и справедливость (как он их понимает) оппозиционеру едва ли поможет с проблемой уголовных дел, а вот верить в его версию событий с каждым днем становится всё проще и проще. Последние мифы о профессионализме российских спецслужб на днях развеяли журналисты «Би-би-си», которые прямо с показаниями офицеров МВД рассказали, как там три года передавали сверхсекретные данные о передвижениях первых лиц через чатики в WhatsApp. 

Но как нелепо его травили и как нелепо потом заметали следы — специально такое придумать-то сложно.

Тема: Украина Лукашенко

Теги: #Навальный #Новый год #Белоруссия #Зеленский #протесты в Белоруссии #Тихановская #Отравление Навального

Рубрика: Политика

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