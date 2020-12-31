МВД три года собирает данные о перемещении первых лиц в групповых чатах в WhatsApp

Старший инспектор майор Василий Ветитнев, работавший в Центре спецназначения по обеспечению безопасности движения (ЦСН БДД) МВД и имеющий множество наград, после увольнения пожаловался в Генпрокуратуру, а затем и журналистам русской службы «Би-би-си», что его бывший руководитель, полковник полиции Анатолий Макаренков три года назад приказал подчиненным начать передавать данные о маршрутах первых лиц государства через групповой чат в приложении WhatsApp (принадлежит американской компании Facebook). В этих чатах больше 200 человек. Информацию об этих чатах «Би-би-си» также подтвердили и действующие сотрудники Центра.

ЦСН БДД отвечает за сопровождение не только, к примеру, президентского кортежа, но также лидеров иностранных государств, посетивших Россию, транспорт руководителей Совета безопасности, ФСБ и председателей Совета Федерации.

«Штаб-квартира компании WhatsApp находится в США, методы шифрования и безопасность при отправке сообщений неизвестны, также можно сделать скриншот и информация будет доступна третьим лицам, поэтому руководство ЦСН БДД МВД России (Ермаков В.Н. и Макаренков А.А.), отдавшее распоряжение о создании групп в WhatsApp для контроля нахождения сотрудников СБ, само нарушило режим секретности и Федеральный закон РФ (...) "О государственной тайне", подвергло и подвергает [риску] безопасность руководство Российской Федерации и объектов государственной охраны, и подлежит серьезному служебному разбирательству», — сообщил майор в своей жалобе.

Впрочем, жалоба генпрокурору Игорю Краснову была перенаправлена в московскую прокуратуру. Ветитнев рассказал, что после конфликта из-за этой системы передачи данных был уволен. Поводом он назвал то, что Макаренков приказал ему вывернуть карманы и там оказалась бумажка с кодовой таблицей с расшифровкой сообщений о маршрутах — её ему выдали в руководстве без указаний уничтожить, уверен Витетнев. Он добавил, что третьим лицам её не передавал, а повод считает формальным.

К журналистам бывший старший инспектор решил пойти, потому что за полтора месяца на его жалобу никто не ответил, а он беспокоится за безопасность первых лиц.

Опрошенные «Би-би-си» юристы и офицеры ФСБ и СК пояснили, что необходимо разобраться, собирает ли таким образом Макаренков сведения о маршрутах непосредственно первых лиц или своих сотрудников. Если данные точны, ему грозит отстранение и дисциплинарная ответственность.

Экс-глава службы безопасности Бориса Ельцина Александр Коржаков рассказал, что в то время, не считая главы государствава, под госохраной было лишь шесть объектов: