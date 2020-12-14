Валерию Соловью грозит уголовное дело: адвокат допустил, что профессора ждет тюрьма

Sobesednik.ru обсудил судьбу арестованного на 10 суток профессора Соловья с его адвокатом Алексеем Добрыниным.

Валерий Соловей, основатель движения «Перемен», остается под арестом: 5 декабря Валерия Соловья задержали в Петербурге, а 7 декабря райсуд города приговорил политолога к административному аресту на 10 суток за «организацию несогласованной акции». Апелляция, поданная адвокатом Соловья Алексеем Добрыниным, не помогла.

Добрынин называет арест Соловья незаконным, так как считает недоказанным, что у Гостиного двора в Петербурге проходило именно массовое собрание людей.

Мы спросили адвоката Алексея Добрынина, что ждет Валерия Соловья дальше.

– Алексей, почему происходит такая жесть по отношению к профессору Соловью? Все-таки он человек известный и уважаемый. Мало того что арестовали, хотя в самом факте его вины есть большие сомнения, так еще и апелляцию отклонили.

– По политическим делам все именно так и происходит. Для того, чтобы подавить возможность и волю людей высказывать публично свое мнение.

Валерий Дмитриевич – непростой человек, поэтому к нему особое внимание. И я думаю, что государство пытается таким образом ему показать: выступать не стоит и в принципе не стоит проводить свои собрания.

А с точки зрения права, для ареста Валерия Соловья нет оснований – там ничего, что бы доказывало его вину. Ничего! – считает адвокат.

– Тем более непонятно. Недавно Валерий Дмитриевич признался, что он состоит в некой могущественной международной организации. Предполагается, что там должны быть рычаги воздействия. Почему мы не видим от этой организации никаких шагов, никакой помощи?

– Ну я же адвокат, а не конспиролог. И я понятия не имею, что и как. И спекулировть на эти темы я не готов.

– Что будет дальше с Валерием Соловьем? Один раз назначили штраф (за акцию «День перемен» 19 сентября в Москве), второй раз арестовали... Теперь вообще начнут заметать каждый раз?

– Сложно сказать. По закону, если состоится еще одно административное привлечение за аналогичное «нарушение», то в третий раз на него будет заведено уже уголовное дело. Прецеденты такие есть. Люди отсиживают сроки. Так что гадать не приходится. Все просто.

Он продолжает и будет продолжать свои собрания, свои встречи. Если они и дальше будут квалифицироваться как незаконные несогласованные митинги, то, значит, не за горами уголовная статья.

– В каких условиях он сейчас содержится?

– В обычных. Как все. В камере. Народ там все время меняется. То есть соседи, то нет.