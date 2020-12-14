Фото: Global Look Press

Потеря обоняния при коронавирусе: когда возвращаются запахи и как это ускорить
Фото: depositphotos

Пенсия-2021: Как и за что будет начисляться стаж
Фото в статье: Global Look Press

Почему Кеосаян не смеется над Путиным и Кадыровым?
Стоп-кадр: YouTube

Призрак Терешковой "обнуляет" региональные постройки
В центре внимания
Герои нашего времени // фото: Global Look Press
Дмитрий Быков: Подлинная Россия – страна героев
Валерию Соловью грозит уголовное дело: адвокат допустил, что профессора ждет тюрьма
Insider: Навального отравили сотрудники Института криминалистики ФСБ

Новости дня

14 декабря, понедельник

[17:56]Во Франции россияне получили 13 лет на двоих за драку на Евро-2016 в Марселе
[17:06]В РПЦ представили бесплатную программу для защиты верующих от мошенников в Сети
[16:55]Министр туризма Греции: границы для путешественников из РФ могут открыть в марте
[16:20]Падение в фитнес-отрасли составляет 35%, банкротство грозит половине спортклубов
[15:53]"Шрек", "Темный рыцарь" и "Заводной апельсин" попали в Бибилиотеку Конгресса США
[14:53]В кабмине предлагают снижать цены на продукты ограничением вывоза и субсидиями
[14:15]В Пушкинском музее откроются подземные галереи площадью в 5,7 га
[14:05]Мосгорсуд отменил штраф детскому хоспису и закрыл дело по просьбе прокуратуры
[13:28]60% россиян боятся коронавируса, но лишь 40% готовы вакцинироваться
[13:17]Инициативу о выплатах в 10 тысяч опекунам престарелых назвали дискриминационной
[12:45]"Коммунисты России" предлагают бороться с ценами национализацией торговых сетей
[12:09]Юрий Дмитриев получил правозащитную премию Франции и Германии. В РФ он получил срок
[11:39]Пусть попробует: Якубович ответил желающему стать ведущим "Поля чудес" Шаляпину
[11:25]Россияне тратят только на еду 30% дохода. Немцы – 10%, турки – 20%, казахи – 50%
[10:37]Журналист Дмитрий Низовцев задержан у здания ФСБ в Москве во время съемок
[10:08]Дерипаска предложил Путину вместо распоряжений по ценам дать аграриям денег
[09:43]В Приморье магазинам запретят продавать сахар и масло выше определенной цены
[08:57]Трамп заявил, что Белый дом не станут прививать в первую очередь
[08:39]Русские хакеры снова в деле, прививка власти, фиксация цен. Главное к 14 декабря

13 декабря, воскресенье

[17:58]27-й регион сделал 31-е декабря выходным днем. Пять субъектов будут работать
[17:23]В Петербурге заявили о беспрецедентной нагрузке на ковидные стационары
[16:46]Сторонника Навального лишают военного билета. В армии умер его брат
[16:01]Заведующий отделением острых отравлений не верит во второе отравление Навального
[15:23]Песков заявил, что Путин живет в Ново-Огареве, а не в личном бункере
[14:46]"Россию без коррупции" создаст племянник Путина. Дяде это пока не удалось
[14:06]Путин потребовал за неделю остановить рост цен: "Вы мне рассказываете сказки"
[12:59]Уже 26 российских регионов объявили 31 декабря выходным днем
[12:33]Возможность сэкономить в удаленке россиянам важнее защиты от вируса
[12:01]Чубайс в прозе ответил на посвящённый ему рэп Собчак
[11:20]Число активных случаев коронавируса в России превысило 500 тысяч
[10:49]В Роскачестве отрицают, что смартфоны плохо влияют на здоровье людей
[10:29]Навального травили дважды, непроверенный эффект "Спутника V". Главное к 13 декабря

12 декабря, суббота

[20:00]Спрос на электронную версию Конституции по сравнению с 2018 годом вырос на 419%
[18:42]В США военный получил 2,5 года тюрьмы за фото с планом служебной поездки
[17:58]Марии Алехиной из Pussy Riot подрезали тормоза на машине
[17:17]От депутатов РФ потребовали не называть Казахстан "подарком со стороны России"
[16:45]В Иране казнили через повешение журналиста-диссидента Рухолла Зама
[15:10]Мать, которая полгода продержала дочь в шкафу, отправлена под домашний арест
[14:03]Еще одно заведение в Москве могут закрыть. На этот раз из-за концерта певца Niletto
[13:14]В Иркутске задержали активиста, возложившего венок в память о Конституции

Фото: depositphotos
Катись колбаской: Рецепт для проводов уходящего года
Фото: depositphotos
Рецепт: новогодний кекс с хмельными цукатами
Фото: depositphotos
Острая профилактика: Соус чили в домашних условиях
Фото: depositphotos
Во имя дружбы народов: рецепт пампушек
Как оздоровить воздушную атмосферу в доме в отопительный сезон?
Фото в статье: depositphotos
Курица с пихтой, отбивные из индейки и рождественская буженина: топ-3 блюда на Новый год
Фото: Global Look Press
Тульский каток и аномальные морозы в Челябинске: что обсудили в Сети
Фото: Global Look Press
Естественный отбор в Богородицке и вытрезвители в Саратове: Что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Грибные радости: Топ-3 зимних завтрака от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Печеные овощи с фетой, картофельные шаньги и рулет с судаком: топ-3 зимних рецепта от шефа
sobesednik logo

Валерию Соловью грозит уголовное дело: адвокат допустил, что профессора ждет тюрьма

Политика
21:07, 14 декабря 2020

Валерию Соловью грозит уголовное дело: адвокат допустил, что профессора ждет тюрьма
Валерий Соловей // Фото: Андрей Струнин
Валерий Соловей // Фото: Андрей Струнин

Sobesednik.ru обсудил судьбу арестованного на 10 суток профессора Соловья с его адвокатом Алексеем Добрыниным.

Валерий Соловей, основатель движения «Перемен», остается под арестом: 5 декабря Валерия Соловья задержали в Петербурге, а 7 декабря райсуд города приговорил политолога к административному аресту на 10 суток за «организацию несогласованной акции». Апелляция, поданная адвокатом Соловья Алексеем Добрыниным, не помогла. 

Добрынин называет арест Соловья незаконным, так как считает недоказанным, что у Гостиного двора в Петербурге проходило именно массовое собрание людей.

Мы спросили адвоката Алексея Добрынина, что ждет Валерия Соловья дальше.

– Алексей, почему происходит такая жесть по отношению к профессору Соловью? Все-таки он человек известный и уважаемый. Мало того что арестовали, хотя в самом факте его вины есть большие сомнения, так еще и апелляцию отклонили.

– По политическим делам все именно так и происходит. Для того, чтобы подавить возможность и волю людей высказывать публично свое мнение.

Валерий Дмитриевич – непростой человек, поэтому к нему особое внимание. И я думаю, что государство пытается таким образом ему показать: выступать не стоит и в принципе не стоит проводить свои собрания.

А с точки зрения права, для ареста Валерия Соловья нет оснований – там ничего, что бы доказывало его вину. Ничего! – считает адвокат.

– Тем более непонятно. Недавно Валерий Дмитриевич признался, что он состоит в некой могущественной международной организации. Предполагается, что там должны быть рычаги воздействия. Почему мы не видим от этой организации никаких шагов, никакой помощи?

– Ну я же адвокат, а не конспиролог. И я понятия не имею, что и как. И спекулировть на эти темы я не готов.

– Что будет дальше с Валерием Соловьем? Один раз назначили штраф (за акцию «День перемен» 19 сентября в Москве), второй раз арестовали... Теперь вообще начнут заметать каждый раз?

– Сложно сказать. По закону, если состоится еще одно административное привлечение за аналогичное «нарушение», то в третий раз на него будет заведено уже уголовное дело. Прецеденты такие есть. Люди отсиживают сроки. Так что гадать не приходится. Все просто.

Он продолжает и будет продолжать свои собрания, свои встречи. Если они и дальше будут квалифицироваться как незаконные несогласованные митинги, то, значит, не за горами уголовная статья.

– В каких условиях он сейчас содержится?

– В обычных. Как все. В камере. Народ там все время меняется. То есть соседи, то нет.

Теги: #Валерий Соловей

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Фото: стоп-кадр с YouTube

Политика

Разгильдяйство или диверсия: кто обокрал "самолет Судного дня"
Валерий Соловей // Фото: Андрей Струнин

Политика

Валерию Соловью грозит уголовное дело: адвокат допустил, что профессора ждет тюрьма
Фото: Global Look Press

Политика

Политолог озвучил тревожный прогноз для россиян на 2021 год
Политика
Политолог озвучил тревожный прогноз для россиян на 2021 год
Путин назовет имя заказчика убийства Немцова? Песков озадачил журналистов странным заявлением
"Самое интересное – сразу после": СМИ заинтриговали подробностями о пресс-конференции Путина
"Байден и Харрис – политический гермафродит": Белковский о "Человеке года-2020"
Общество
"В тюрьме чудовищно тяжело": историк Соколов рассказал о первом годе за решеткой
"Не только в карман, но и под подушку": политолог рассказал, что власть продолжит наступление на финансы граждан
Шатилова о смерти "голоса Кремля" Хорошевцева: Из-за Паркинсона у него тряслись руки
"Забронировано": Михаил Горбачёв указал место своих будущих похорон
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Тут можно было бы подумать, что единственный ролик про Росгвардию, известный широкой публике, наконец-то нашел хотя бы такое признание. Что это то самое видео с генералом Золотовым в главной роли, где глава Росгвардии вызывает Навального на дуэль за расследование про тухлую капусту. Но – нет

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Просто это другая мораль: на одной территории ты защитник чести Пророка, на другой – террорист. Те, кто убивает за слова, в любом случае окажутся эффективней тех, кто защищает свободу высказывания. Поэтому лучше не устанавливать общего для всех закона – а просто наметить на карте территории, где принято одно и запрещено другое. Россия окажется той территорией, где убивать за слова считается обязанностью и сопровождается почестями

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Можно продолжать штрафовать крайних, но лучше бы для начала запретить танцевальные партеры на рок-концертах. Когда видишь, как фанаты возле сцены привычно оттягиваются с плотностью «автобус в час пик», возникают вопросы к многотысячным штрафам, которыми грозят чопорному залу имени Чайковского

Культура и ТВ
"Гафт не осуществил последнюю мечту!": Сафронов обещает выполнить волю актера
Сидела на его плечах и хлестала веником: Как Орлова вдохновляла Александрова
"Ваш вечно – зеленый Жванецкий": неизвестные факты о великом сатирике
Драка с пьяным Мягковым и любовь с Остроумовой: каким был Валентин Гафт
Шоу-бизнес
"Слабость дикая, руки дрожат": Калашникову сразил приступ
"Больше не могу": Ольга Бузова уезжает из России
Расставшегося с женой Деревянко заставляют вернуть крупный долг (видео)
"Иди отсюда!": капризный Киркоров уволил легендарную домработницу Люсю

Здоровье
Уникальное кольцо поможет диагностировать коронавирус на ранней стадии
Иммунитет под угрозой: ученые обнаружили новую опасность, исходящую от клещей
Названы пищевые добавки, защищающие женщин от COVID-19
Новая пандемия снова может обрушиться на человечество из Азии
Туризм
Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны
Названы цены на новогодний отдых в России в сезоне 2020-2021: куда лететь и сколько стоит
По итогам года закрытых границ Москва и Петербург взяли "туристические Оскары"
СМИ: Россия резко увеличит количество авиарейсов в Казахстан и откроет новые страны
Авто
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Автовладельцев обязали оформлять электронный ПТС: зачем он нужен и как получить
Пять способов сэкономить на шиномонтаже при сезонной замене резины
"Роковой джип": Ефим Шифрин показал фото внедорожника Ефремова, доведшего артиста до тюрьмы
Недвижимость
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Свежий номер
Фото: Global Look Press
Невзоров: Люди не поверят словам власти об опасности ковида – она слишком много врала
Фото: Юрий Феклистов
Фото с историей. Ефремов с юности интересовался политикой
Елена Исинбаева // фото в статье: Global Look Press
"Если тренер пьет водку, ты тоже будешь": Исинбаева объяснила отказ от тренерства
Сергей Кириенко и Михаил Осеевский – папа, глава «Ростелекома» // фото в статье: Global Look Press, соцсети
"Ростелеком" распилили по-детски: как госкомпания стала кормушкой семьи и друзей Кириенко
Ирина Антонова // фото в статье: Андрей Струнин
"Весь путь России после Сталина был неправильным": Последнее интервью Ирины Антоновой
Эдвард Станиславович – автор нескольких десятков книг // фото в статье: Андрей Струнин
Радзинский:
Сталин – огромное зло, но громадная фигура. А наша эпоха как-то сморщилась
Виктория Скрипаль // стоп-кадр: YouTube
Виктория Скрипаль:
По версии Навального, я последняя сволочь на этой земле
Ирина Антонова // фото в статье: Андрей Струнин
"Весь путь России после Сталина был неправильным":
Последнее интервью Ирины Антоновой
Петр Рыков // фото в статье: телеканал «Dомашний»
Исполнитель главной роли в сериале "Женский доктор":
Одиночество меня не тяготит
Дочь Калашникова // фото в статье: Global Look Press
Дочь Калашникова:
Живу на то, что осталось в наследство от папы
Лариса Долина // Фото: Андрей Струнин
Стилист Пугачевой назвал 65-летнюю Долину беременной
Стоп-кадр: YouTube
Отец Фриске разоблачил банду мошенников, лечивших его дочь, Заворотнюк, Задорнова и Гундареву
Фото: Instagram
Какие ножки: молодая пассия шеф-повара Ивлева в соблазнительном боди взорвала Сеть
Фото: Instagram
"Клеточная терапия творит чудеса": помолодевшая Надежда Бабкина заставила фанатов заподозрить "неладное"
Фото: Global Look Press
"Холеная моська": Шнуров резко высказался в адрес Пригожина после жалоб на "беднеющих" артистов
AliExpress, Яндекс и Wildberries обсудят антикризисные стратегии в рамках бизнес-форума
Честь топ-менеджера "Газстройпрома" охраняют боты?
Фото: соцсети
"Лошемобиль": в Татарстане машины снова стали запрягать
Испания – солнечная страна, идеальная для чартера яхт
Юлия Жоля // Фото: скриншот с YouTube
Воображариум главы НАОМ Юлии Жоля
^