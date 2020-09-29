"Белковский догадывается, о чем речь": Соловей объяснил слова о членстве в тайном обществе

Заявление Валерия Соловья в интервью Дмитрию Гордону о том, что он является членом тайной могущественной организации, вызвало настоящий переполох.

Что это было – рассекречивание или прикол, Sobesednik.ru узнал у самого политолога.

— Ваше сенсационное заявление о членстве в тайной организации вызвало бурю и натиск. Станислав Белковский прошёлся катком сарказма по вашим словам, и после этого вы написали, что это был троллинг. Так всё-таки заявление имеет под собой какую-то реальную основу или это была чистой воды разводка публики?

— Я предоставляю каждому верить, во что он хочет. Станислав Александрович как раз догадывается, о чём идёт речь.

— Но вы не ожидали такой реакции? Или так было задумано?

— Нет, это всё было самого начала продумано, и я ожидал, что будет сильная реакция.

Не ожидал, правда, что она окажется в ряде случаев откровенно идиотической.

Просто очень важно учитывать, каким аудиториям направлялось это послание. И его «громкость» нужна была, чтобы это услышали все. И тогда это неизбежно дойдет до тех, кто является подлинной аудиторией. И я могу сказать, что эффект превзошёл все мои ожидания.

Там, где речь идет о реальной политике, значение имеют настроение и восприятие масс. Потому что сейчас благодаря социальным сетям вы можете обращаться к ним напрямую. Что я и делаю. Так вот, это одна аудитория, и вторая аудитория — это собственно элита. И я вас могу уверить, что и первая, и вторая аудитории услышали то, что надо было услышать.

Я делаю то, что считаю правильным с точки зрения человеческой и гражданской. И я очень эффективен в достижении целей, которые перед собой ставлю. И то, что мы с вами это обсуждаем, — яркое тому доказательство. Вы обратите внимание: в России же все всего боятся.

Посмотрите, какой панический вокруг страх! Поэтому когда находится человек подобный мне, который говорит не такие уж на самом деле пугающие вещи — а ничего такого крышесрывающего я не произносил, то это вызывает суеверный ужас.

В общем, это связано с самоуважением. Это вопрос человеческих экзистенций, я с этим определился, у меня всё в порядке, я не боюсь.