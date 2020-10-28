Валерий Соловей рассказал, что будет происходить в России после ухода Путина

Уход Путина – это, пожалуй, одна из самых пикантных тем в российской политике, которую в последнее время все активнее поднимают в экспертной среде. Причем дискуссия вокруг политического будущего нынешнего российского президента давно не носит вариативный характер. И если прежде многие еще обсуждали возможные механизмы продления срока властных полномочий Владимира Владимировича, к которым может прибегнуть Кремль, то в последние недели обо всем этом словно забыли. А те, кто не забыл, называют «обнуление» президентских сроков и создание Госсовета «отвлекающими маневрами».

Стоит ли говорить, что участившаяся риторика такого формата порождает в обществе некоторую обеспокоенность за будущее страны, которая два десятка лет с небольшим перерывом на «рокировку» находилась под чутким руководством Владимира Путина?

Рассказать о том, что будет происходить в стране после ухода президента со своего поста, не так давно взялся один из основных апологетов теории скорого «ухода» главы государства – политик, политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей. В беседе с журналистом Александром Плющевым, который зачитывал собеседнику вопросы от подписчиков, эксперту поставили именно такой вопрос. Подписчики решили выяснить, будет ли, по мнению профессора, жизнь в России после Путина в корне отличаться от нынешней? По их словам, есть ощущение, что все российские беды: распилы, зависимость от сырья – останутся.

«Я думаю, что после Путина и его фактического ухода жизнь может на какое-то время резко ухудшиться. А в дальнейшем многое зависит от общества. Я знаю, какая борьба уже сейчас начинается за наследование власти Путина: она будет очень острой, беспощадной и бескомпромиссной. Все кланы, которые в этой борьбе участвуют, используют все возможные инструменты, вплоть до приглашения шаманов из Сибири. И такая ситуация открывает уникальные возможности для общества: народ может наконец-то включиться в политические процессы в стране. Более того, конкурирующие кланы будут вынуждены обращаться к массовой мобилизации, потому что ни у одного из них нет преобладающего преимущества. Это может кардинально изменить ситуацию в России, я бы даже сказал может изменить парадигму российской истории», – рассказал Валерий Соловей.