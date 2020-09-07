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Александр Чухлебов: Путин попал под контроль некой могущественной группировки

Политика
17:29, 07 сентября 2020

Александр Чухлебов: Путин попал под контроль некой могущественной группировки
Фото в статье: Global Look Press, Instagram
Фото в статье: Global Look Press, Instagram

Парадокс нынешней российской власти заключается в том, что она сама, равно как и ее структура, при всей своей публичности в какой-то степени остается своего рода закрытым клубом, который никогда не анонсирует свои действия, а лишь выкатывает на суд общественности уже готовые решения, фактически ставя население перед свершившимся фактом. Традиция не объяснять гражданам суть происходящих вещей, не озвучивая практически ничего из имеющего значение в масштабах страны, сложилась в России уже давно. Даже когда кто-то из высокопоставленных представителей власти берется говорить о происходящем, выходит, как правило, набор заученных тезисов о стабильности, продуманной стратегии и неподвластных никому негативных внешних факторах. 

Возможно именно по этой причине в последнее время вокруг персоны российского президента Владимира Путина и его ближайшего окружения ходит так много неоднозначных разговоров. В особенности это ощущается, если присмотреться к дискуссии вокруг будущего президентской должности в стране, которая с каждым годом ведется в экспертной среде все более оживленно. К слову, и сам Владимир Владимирович в нынешнем году дал немало поводов для самых смелых фантазий политологов и специалистов из других областей. К примеру, дискуссия о возможных преемниках главы российского государства прервалась из-за внесения поправок об обнулении президентских сроков Путина. А позднее, и вовсе, началось настоящее гадание на картах. Кто-то заявлял, что обращать внимание на «обнуление» не стоит, поскольку транзит власти уже практически начался, другие убеждали в том, что Путин и сам не против оставить президентское кресло, просто пока не определился с кандидатом на роль преемника. 

Третьи, и вовсе, из собственных наблюдений выстроили версию о том, что инициатива, как и вся полнота власти в стране, давно перехвачены некими теневыми элитами, а Владимир Путин в этой ситуации уже ничего не контролирует, а теперь с каждым разом пытаются доказать жизнеспособность этой самой версии. Впрочем, в появлении подобных разговоров виноват и сам президент, который за последние полгода очевидно дистанцировался от управления страной, хотя ранее страна всегда управлялась едва ли не в ручном режиме, и перестал появляться на публике, ограничиваясь лишь видеозаписями и онлайн-мероприятиями. Вполне логично, что на этой почве появились и версии об утрате президентом контроля над ситуацией. 

К примеру, как отметил лидер общественного движения «Возрождение» Александр Чухлебов в интервью изданию «Новый День», все указывает на то, что действия российского президента попали под контроль некой могущественной группировки, которая изолировала главу государства и постепенно перехватывает все возможные рычаги власти. 

Александр Чухлебов

«Владимир Путин на публике не появлялся практически с начала марта: вся деятельность президента — совещания, обращения к народу — транслируются исключительно по видеосвязи. "Прямая линия" с президентом, ставшая традиционной, была также отменена. Причина простая: в администрации президента хотят исключить риски заражения Владимира Путина коронавирусом. Так ли это на самом деле? Лидеры европейских стран, пусть и с дополнительными мерами безопасности, активно работают. У нас, в России — в стране, которая первая заявила о создании вакцины, президент пропал из поля зрения общества. 

Путин по неизвестным причинам пропадал и раньше, но так долго — впервые. Экспертное сообщество полагает, что российская власть переняла советскую традицию сохранения тайны здоровья политического руководства. Значит ли это, что у Владимира Путина серьезные проблемы со здоровьем? Не исключено, что это так — в этом случае нам придется гораздо раньше 2024 года выбирать нового президента. С другой стороны, предпосылок к этому не было — он всегда отличался стремлением к здоровому образу жизни, чего стоят его игры в хоккей и уверенные действия на татами. Похоже, действия Владимира Путина попали под контроль некой могущественной группировки — и этому свидетельствуют гораздо больше фактов по сравнению с любой другой версией. 

Какая именно группа могла изолировать президента и взять под контроль его действия, можно рассуждать очень долго — всем известно, что в "Кремле существует много башен"

Складывается ощущение, что кто-то из представителей российской элиты, какая-то могущественная группировка тайно изолировала президента Путина и постепенно перехватывает рычаги власти. По моему мнению, именно это сейчас и происходит. И это должно пугать всех тех, кого волнует благополучие России», — заявил Александр Чухлебов. 

Теги: #Путин

Рубрика: Политика

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