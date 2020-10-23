Что задумал Владимир Путин? Политолог о выступлении президента на "Валдае"

Выступление российского президента Владимира Путина на заседании Дискуссионного клуба «Валдай» каждый год приковывает к себе внимание огромного числа политологов, обозревателей, журналистов и простых наблюдателей. Исторически сложилось так, что большинство скрытых, но ключевых смыслов, касающихся планов на ближайшее будущее, глава государства озвучивает, если так можно выразиться, именно в рамках валдайского форума.

Не обошлось без скрытых смыслов и в этот раз, а потому многочисленная армия политологов и экспертов из других сфер в последние сутки активно препарирует едва ли не каждую фразу, прозвучавшую из уст первого лица в государстве. К примеру, как пишет российский журналист Дмитрий Дризе специально для Telegram-канала «Кремлевский безбашенник», в выступлении Владимира Владимировича можно найти немало уже классических для президента приемов, но есть в нем и новые техники, многие из которых могут свидетельствовать о готовности Кремля к новым вызовам и, как ни странно, его неготовности к большим переменам.

«В российской политике до сих пор ничего не ясно и это только усиливает турбулентность. Ведь даже прозвучавшее обещание не вводить жесткий карантин сложно назвать окончательным. Тем более, что решение данного вопроса во многом делегировано властям регионов, где явно не все так хорошо. Да и сам вирус никуда не делся, а потому возможно любое развитие событий», – убежден журналист.

Между тем Дризе видит в речи президента и давно знакомые многим тактические шаги.

«Прослеживается любимая тактика Путина – подвесить ситуацию, чтобы заставить элиты понервничать. Об этом свидетельствует запущенный слух о предстоящих «больших» решениях в кадровой политике. До сих пор ведутся разговоры о возможном возвращении Дмитрия Медведева, об отставке Чубайса, о высоких должностях для Крашенниникова и Клишаса в качестве награды за усердие в продвижении поправок к Конституции», – утверждает автор, попутно отмечая тенизацию Сергея Лаврова и выход на авансцену Сергея Нарышкина.

Не менее «подвешенной» журналист считает и ситуацию в партийной сфере. По его мнению, до сих пор нет определенности с будущим «Единой России», равно как и с судьбой новых партий. Зато он отметил попытку раскрутить своего рода интригу вокруг персоны оппозиционера Алексея Навального.

«То его клеймят шпионом, то вдруг Путин утверждает, что он может быть однажды образумится», – добавляет эксперт.

Самое же главное, отмечает Дмитрий Дризе, состоит в том, что ничего масштабного, вероятнее всего, так и не произойдет.

«Стоит ожидать разве что точечных кадровых изменений и некоторых перестановок. В действительности, российская политика на данный момент находится в полной зависимости от позиции западных партнеров и предстоящих президентских выборов в США. В Кремле ждут, что партнеры, наконец, образумятся, и на фоне мирового кризиса пойдут на возобновление двустороннего сотрудничества. А пока им просто посылаются определенные сигналы, дескать, у нас есть либералы и мы даже готовы стерпеть Навального», – подчеркивает он.