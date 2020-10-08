Демушкин объяснил, почему российская элита может свергнуть Владимира Путина

Запрос общества на перемены, которое наблюдается в России в последнее время, несет в себе основную угрозу для политической элиты страны. Это может серьезно отразиться на позициях президента России Владимира Путина. Такое мнение в интервью Youtube-каналу «Главтема Народ» высказал российский политик, государственный и общественный деятель Дмитрий Демушкин.

Он отметил, что люди, которые разбогатели в период президентства Владимира Путина, сегодня поют ему дифирамбы и говорят о его важности для страны, завтра первыми его и предадут. Все дело в том, что для элиты не важно, кто будет президентом. Самое важное — дать обществу те самые перемены и одновременно с этим сохранить свои капиталы. Самый очевидный вариант, по мнению Демушкина — новое лицо в кресле президента России.

«Власть в России и близкие к ним люди в свое время пошли по самому простому пути: сидеть на нефтяной игле и ничего не делать. Действительно, последние 20 лет от сырья страна получала сверхдоходы — можно было спокойно качать и продавать сырьевые ресурсы, получая высокую прибыль — этот бизнес понятен любому. Здесь не нужно, как в высокотехнологичной компании, выстраивать управление, вкладываться в разработки, создавать продукт.

Сейчас ситуация несколько меняется: в отсутствие рынков и падении цен на газ и нефть продавать сырье становится некому, деньги выкачивать начинают из людей. Граждане — тот резерв, с кого сейчас будут вытягивать деньги. Посмотрите, чем сейчас занята Госдума — она занимается увеличением штрафов, введением новых налогов и различных ограничений. От этого недовольство людей только растет.

Сегодняшняя российская элита еще в девяностые годы торговала джинсами, а сегодня является владельцами состояний, которое влиятельные семьи на Западе не могли заработать несколько столетий. Российская элита в один миг стала владельцами огромных состояний, огромных предприятий — они воспользовались единственной возможность, которая называется близостью к власти. Сегодня это и есть та команда людей, которая является основным стрежнем так называемой российской демократии.

Но в этом есть большая слабость, и Владимир Путин это должен понимать: все те люди, которые сегодня поют ему дифирамбы и говорят о том, что Россия в нем нуждается, завтра первыми же его и предадут. Запрос на перемены в обществе, которое мы наблюдаем — самое опасное для системы. И они дадут эти перемены — для них все равно, кто будет президентом России: Владимир Путин или кто-то другой, даже если это будет Алексей Навальный. Главное, чтобы новый президент не вмешивался в работу созданной за долгие годы системы», — заявил Дмитрий Демушкин.