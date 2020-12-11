Суд избежал Валерия Соловья

Сегодня в горсуде Санкт-Петербурга должно было пройти заседание по апелляционной жалобе политолога Валерия Соловья, приговоренного Октябрьским судом города к 10 суткам административного ареста за то, что профессор, по его же словам, «сделал несколько селфи и раздал несколько автографов».

Заседание, которое должно было начаться в полдень, так и не состоялось. Более того, как сообщили представители защиты, производство по делу Соловья было прекращено, материалы дела отправлены обратно в суд первой инстанции, а самого Валерия Дмитриевича вернули обратно в спецприемник. По словам адвоката Алексея Добрынина, прекратить производство по апелляции можно, только если сама защита об этом заявит. Представители суда никак не объяснили происходящее.

Профессор выглядит хорошо. Бодр, улыбается и шутит, правда, несколько не брит. По всей видимости, апелляционный суд похоронил все надежды увидеть его сегодня на свободе, коих, впрочем, и так было не очень много.