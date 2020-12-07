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06 декабря, воскресенье

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05 декабря, суббота

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В Петербурге арестован политолог Валерий Соловей

Общество
18:51, 07 декабря 2020

В Петербурге арестован политолог Валерий Соловей
Валерий Соловей // Фото: Андрей Струнин
Валерий Соловей // Фото: Андрей Струнин

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил политолога Валерия Соловья к административному аресту.

Как сообщили петербургские сторонники профессора, пришедшие поддержать его в суде, судья отказала стороне защиты в допросе свидетелей и удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора. К слову, в процессе над Валерием Соловьем сменились трое судей – двое из них отказались вести процесс. Сначала сообщалось, что профессора судит Юлия Максименко, судья по делу доцента Олега Соколова. Позже выяснилось, что вердикт вынесет судья Елена Сергеева.

Вердикт был готов к 18.30. Профессора приговорили к 10 суткам ареста по ст. 20.2 ч. 2 КоАП РФ.

Профессор Соловей был задержан в субботу, 5 декабря, около 15.00 рядом с Гостиным двором якобы за нарушение масочного режима. В Северную столицу он прибыл на акцию «Прогулка перемен», проводимую сторонниками созданного им движения «Перемен». Соловья оставили на ночь в 1-м отделе полиции (за нахождение без маски подобная мера применяться не должна), откуда с утра должны были доставить в суд, однако заседание было перенесено на понедельник.

Теги: #Валерий Соловей

Рубрика: Общество

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Валерий Соловей // Фото: Андрей Струнин

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В Петербурге арестован политолог Валерий Соловей
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