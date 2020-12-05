Политолога Валерия Соловья задержали в Питере из-за отсутствия маски

Политолог Валерий Соловей сообщил о том, что его задержали около Гостиного двора в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Новая газета».

Причиной для задержания стало нарушение масочного режима. Сам политолог настаивает на том, что у Гостиного двора не было встречи сторонников движения «Перемен», которое он недавно создал.

«Около Гостиного двора всегда собираются политически-активные люди, многие из них меня знают», — говорит Соловей.

Ранее партия Захара Прилепина «За правду» сообщала, что планирует сорвать встречу активистов движения. На месте встречи действительно неизвестные бросили дымовую шашку и раскидали листовки «От таких "перемен" попадет Россия в плен». Сторонники Прилепина сочли мероприятие «антигосударственным».