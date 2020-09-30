Валерия Соловья оштрафовали на 20 тысяч за организацию несогласованной акции

Политолог Валерий Соловей получил административный штраф в размере 20 тысяч рублей за акцию «День перемен», которую он организовал 19 сентября на Пушкинской площади. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на Алексея Добрынина, представляющего интересы политолога в суде.

Соловей не подавал никаких документов для согласования акции, которая в итоге собрала порядка нескольких десятков человек, в связи с чем был оштрафован по части 2 статьи 20 КоАП РФ.

В ходе мероприятия политолога задержали и доставили в ОВД по Тверскому району, но вскоре его отпустили под обязательство о явке. Сам Соловей, комментируя свое задержание, заявлял, что это произошло в тот момент, когда он уже собирался уходить с площади.

Целью акции декларировалось выразить поддержку протестующих в Хабаровске и в Беларуси, а также выступить против политического давления на Алексея Навального и Николая Платошкина.