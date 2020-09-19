"День перемен" Валерия Соловья в Москве: трансляция

В субботу, 19 сентября, политолог Валерий Соловей провел на Тверском бульваре в Москве акцию «День перемен» в знак солидарности с Белоруссией, Хабаровском, Шиесом, другими «горячими» точками и в поддержку политзаключенных. Он призвал присоединиться к акции жителей других городов: как минимум ровно в 14.00 по местному времени включить на телефоне песню Виктора Цоя «Перемен».

– Чтобы об акции узнало как можно больше людей, решили запустить рекламу в Интернете и социальных сетях, – рассказал профессор накануне. – И сразу же столкнулись с жестким политическим противодействием. Сайт заблокирован. YouTube категорически отказался размешать невинную рекламу под предлогом ее «несоответствия нормам сообщества». Facebook взял, но каждые несколько часов она блокируется из-за жалоб. ВКонтакте по понятным причинам вообще исключен из возможных рекламных каналов.

Более того, посты с призывами ко «Дню перемен» агрессивно атакуются множеством троллей с однотипными комментариями.

Возникает полное ощущение, что власть не просто боится, а панически боится любой гражданской активности. Вообще любой. Подобный страх всегда вызывается слабостью. Власть слаба, и она сама прекрасно знает это о себе.

14:10 Люди собираются, многие включают Цоя на телефонах. Полиция – только два сотрудника.

14:19 Народ двинулся гулять по Тверскому бульвару. К Соловью подошли сотрудники правоохранительных органов. Валерий Дмитриевич был вежлив и дипломатичен, и полицейским не удалось инкриминировать ему несанкционированную акцию.

14:25 Соловей принес с собой банданы-триколоры и раздает их всем желающим. «Это самая простая форма идентичности, – пояснил политолог. – И еще можно как повязку от коронавируса надевать».

14:33 Не все послушали профессора – некоторые из пришедших на Тверской бульвар принесли плакаты.

14:35 А вот и цепочка солидарности, которую планировал Соловей.

14:37 Полиция вновь подошла к профессору с предупреждением. Плакаты убрали.

14:46 «Не надо скандировать, – обратился к гуляющим Валерий Соловей. – Давайте просто пройдёмся». Вот такие у нас достижения демократии. Полиция, автозаки, две штуки. Все, как мы любим.

14:54 Дошли до ТАСС. Профессор поблагодарил всех и призвал расходиться. «Сами видите, какая напряженная обстановка. Любой шаг в сторону уже вызывает реакцию полиции», – сказал он нам. Народ уговаривает идти обратно, Соловей мягко возражает.

14:58 Гуляющие пригласили всех желающих собраться к 19:00 у посольства Белоруссии на акцию солидарности.

15:29 Валерий Соловей задержан у метро «Тверская».

15:56 Политолог доставлен в ОВД по Тверскому району.

16:39 Юрист Марк Фейгин предположил, что на Соловья составляют протокол по статье статье 20.2 часть 5 («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

17:42 Валерия Соловья отпустили под обязательство о явке 23 сентября для составления протокола.