"Уходят" единственного сенатора, проголосовавшего против путинских поправок

Сенатор Вячеслав Мархаев, который представлял в Совете Федерации Иркутскую область, будет отозван. Его заменит депутат Госдумы Андрей Чернышев от «Единой России». Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на нового губернатора региона Игоря Кобзева.

Сенатор Мархаев был единственным человекам во всем Федеральном собрании (Госдума и Совет Федерации), который проголосовал против принятия проекта поправок к Конституции, предложенного президентом Владимиром Путиным. Он также неоднократно выступал с резкой критикой политики Кремля, например, будучи бывшим командиром ОМОНа, он один из немногих чиновников осудил действия Росгвардии во время силового разгона мирной акции протеста по недопуску независимых кандидатов до выбора в Мосгордуму летом прошлого года, а также заявлял, что, устраивая самоизоляцию без объявления карантина, власти пытаются уйти от ответственности.

Мархаев был назначен при «красном губернаторе» Сергее Левченко, который под давлением федеральной власти подал в отставку в конце 2019 года, а позднее его не допустили до выборов этого года. 13 сентября в Иркутской области победу одержал ставленник «Единой России», который шел на выборы как самовидвиженец.