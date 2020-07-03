В Совфеде заявили, что будут добиваться отмены "конституционного переворота"

Сенатор Вячеслав Мархаев заявил о намерении КПРФ требовать отмены результатов всенародного волеизъявления об одобрении принятия поправок к Конституции, сообщает «Тайга.Инфо».

По его мнению, вся процедура принятия поправок была вне правового поля. «Можно слышать немало оценок, что, по сути, [это был] конституционный переворот. За такими нормами, как МРОТ и рядом других моментов, основная задача власти была, естественно, обнулить все сроки президента», — заявил он.

Коммунисты, по его словам, уверены, что плебисцит был незаконен, свидетельством чему является шестидневное досрочное голосование, осуществлять гражданский контроль за которым, по мнению сенатора, было проблематично. Он также рассказал о многочисленных нарушениях, в том числе и 1 июля, о которых сообщали члены участковых избирательных комиссий с совещательным голосом от партии. Кроме того, коммунист заявил, что членов УИК с правом решающего голоса неоднократно пытались удалить с участков: «Мы это всё обжаловали, и есть особые мнения в протоколах в ряде УИКов, и член республиканской избирательной комиссии с правом решающего голоса подал особое мнение».

В КПРФ намерены подать соответствующее заявление о необходимости отмены результатов на всей территории РФ в прокуратуру.