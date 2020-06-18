В Совфеде заявили о "провластном катке", на который уходят "немалые миллиарды"

Сенатор Совета Федерации Вячеслав Мархаев, который стал единственным представителем Федерального собрания, проголосовавшим против поправок в Конституцию, усомнился в законности различных конкурсов и розыгрышей для привлечения избирателей на голосование по поправкам.

«За активность в голосовании подарки — квартиры, машины, iPhone, различные сертификаты и многое другое. Как это соизмеряется с законностью?» — задал он вопрос в ходе своего выступления в сенате. По его мнению, расходование на агитацию за поправки «немалых миллиардов» выглядит странным на фоне «отсутствие прямой достаточной поддержки населения и бизнеса» в условиях эпидемии коронавируса.

«Реклама в СМИ, дорогостоящие баннеры на каждом углу с призывом "Это наше решение!", сотни тысяч экземпляров газет с призывом ярких личностей: "Как здорово мы заживем после принятия поправок!" — перечисляет Мархаев. — Видимо, их отсутствие уже почти 30 лет нам мешало лучше жить».

Сенатор уверен, что всё это обусловлено желанием руководства страны «вновь показать сокрушительный результат», и это возможно сделать из-за существования в субъектах Федерации «провластного катка, неистовства ЦИК и его структур», а также «сговорчивости» представителей ряда бюджетных организаций, военных и силовиков. Кроме того, сенатор отмечает, что «несогласные» с этим отправлены «в места, не столь отдаленные»: «Ничего нового, мало что меняется в нашем общем доме», — подытожил Мархаев свою мысль.