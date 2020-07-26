Переговоры никогда не вели и не будем. Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на три тысячи знаков.

Уже вторую неделю в России творится беспредел, но нет, речь идет не о протестах в Хабаровске, а о молчании, которое все это время хранит руководство страны, где попыткам решить проблему предпочли очевидную эскалацию с помощью абсурдного назначения Дегтярева, нелепые выходки которого заставили хабаровчан (да и не только), мягко говоря, усомниться в его адекватности, причем менее чем за неделю многим уже просто надоело поражаться законопроектам, книгам о родственных связях Жириновского, Эйнштейна и графа Дракулы и Instagram-перформансам, тем более негодовать — возможно, это часть плана, ведь смеяться над юродивыми не принято, не то что ненавидеть — никаких претензий на самостоятельность он даже не пытается изобразить, обещая в бане выпросить подачки из Кремля, а значит и вопросы жители могут адресовать сразу выше, вернее дальше, но, как нам напомнили в связи с захватом заложников в Украине, здесь с террористами переговоров не ведут, а протестующие воспринимаются именно так: «Диктовать мне, что делать, не позволю», — расшифровывает Дегтярев молчание начальства, и даже если под его окнами столпится половина города, требования народа с высокой вероятностью проигнорируют, потому что единственный источник власти в России — это, конечно же, только сама власть, которая, впрочем, не демонстрирует понимания, что делать с регионом в дальнейшем,

хотя если говорить про будущее, оно вообще довольно туманно, что называется, «ask again later», и перенацеливание национальных проектов Владимиром Путиным ситуацию не спасло от слова «совсем», как никто не понимал, куда движется страна, так и не понимает, что уж и говорить, если больший интерес у россиян вызвало решение возобновить авиасообщение с Танзанией, да и гороскопам у нас доверяют больше, чем правительственным программам, которые к тому же с далекого 2024 года (должен был стать последним для президентства Путина) переносят на 2030 год (ознаменует начало второго после четвертого срока Путина), то есть на «очень не скоро», а цели и задачи в нем, которые «Ъ» кратко сформулировал заголовком «Жить дольше, лучше и веселее», совершенно не впечатляют широкую аудиторию, а у экспертов вызывают кучу вопросов, ведь, как справедливо отмечают, это все больше напоминает старую советскую традицию построения коммунизма к 20.. году, которая в итоге привела к краху, хотя тогда (как и сейчас) шли — а как же иначе — от успеха к успеху,

которые, впрочем, быстро забываются: к примеру, помните, мы не так давно проголосовали за… как же их… неделю ещё это длилось на пеньках, за гаражами, ах, точно, — поправки к Конституции — так вот нормы этого триумфального и по форме и по итогам мероприятия уже на законодательном уровне начали распространять на все электоральные процессы, и они, как пообещала нам Элла Памфилова, позволят в принципе «забыть» о «нормальных» выборах, потому что на всех самых важных точках уже этой осенью голосование пройдет в течение трех дней, покрыть которые независимыми наблюдателями будет очень сложно, а также двух ночей, когда бюллетени будут лежать в сейф-пакетах, если, конечно, здесь, в отличие от плебисцита, они все же появятся хотя бы в Москве.