Гордон похвалил Зеленского за уступку террористу: Жизни украинцев для него важнее

Благополучную развязку драмы, разыгравшейся накануне в украинском городе Луцке, где мужчина захватил автобус и несколько часов удерживал в заложниках 13 пассажиров, среди которых были ребенок, беременная женщина и пожилые люди, российские госканалы препарировали, как всегда, по-своему. Через призму пропаганды.

Ведущие федеральных новостей подчеркивали мягкость украинского президента, согласившегося выполнить требование террориста и записавшего видеоролик с текстом «Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем». И откровенно смеялись над неповоротливостью сотрудников спецслужб Украины, которые не сразу скрутили уже сдавшегося горе-террориста (после выполнения Зеленским его требования он согласился отпустить заложников). О том, что никто не пострадал, российские телеканалы сообщили скороговоркой.

Поведение украинского лидера во время этого неудавшегося теракта в корне отличается от действий российской власти в подобных ситуациях. Вспомнить хотя бы «Норд-Ост» или Беслан, где были сотни погибших... На переговоры с террористами Кремль, как известно, не идет. Зато охотно идет на штурм и получает горы трупов.

– Конечно, на случай захвата заложников разработаны методички. Сотрудники спецслужб, группы захвата, психологи проходят обучение. Все это давно известно, – говорит в связи с захватом заложников в Луцке украинский публицист Дмитрий Гордон. – Но часто играет роль личный фактор.

Я полностью поддерживаю то, что сделал Владимир Зеленский, и сам на его месте поступил бы так же, – признался Гордон корреспонденту Sobesednik.ru. – Конечно, говорят, что на уступки террористам идти нельзя, но когда в одном автобусе с террористом находятся твои граждане, то президент, премьер и любой политик должны делать все, что угодно, для спасения людей.

Этот «террорист» явно неадекватен, он готовый пациент психиатрической лечебницы, – считает журналист. – От него можно было ожидать всего, что угодно. Зеленский поступил очень по-человечески, показав, что для него важнее жизни украинцев, а не то, как он будет выглядеть, записав такое обращение, – заключил Гордон.