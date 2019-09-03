15 лет назад в школе №1 города Беслана террористы захватили заложников. Российские силовики организовали штурм здания, в результате которого погибли 333 человека, включая 186 детей.

В какой-нибудь другой стране после такой трагедии правительство должно было бы заявить об отставке. В России вместо этого Кремль воспользовался ситуацией и отменил всенародные выборы губернаторов.

Память о жертвах и выводы относительно действий должностных лиц во время теракта должны помогать предотвращению подобных трагедий в будущем. Но в этой истории до сих пор многое остается непроясненным.

Что на самом деле спровоцировало кровавый штурм: взрыв внутри школы или выстрелы со стороны спецподразделений? Сколько заложников погибли от рук террористов, а сколько из-за стрельбы из танков снаружи?

Одно известно точно. Власти с самого начала врали по поводу количества заложников. Это, по свидетельству находившихся в зале, разозлило террористов, и они перестали давать заложникам воду. Власти сообщали о 354 заложниках, тогда как их было более тысячи. Альтернативная информация блокировалась.

Именно фейковые сведения в эфире гостелеканалов послужили информационным прикрытием для того, чтобы приуменьшить масштаб теракта и, не вступая в переговоры, пойти на штурм, который привел к столь многочисленным жертвам.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №33-2019 под заголовком «Неучтенные заложники».