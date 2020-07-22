Мужчине, захватившему заложников в Луцке, предъявлено обвинение

В украинском городе Луцке предъявлено обвинение Максиму Кривошу, который ранее захватил пассажиров автобуса. Ему вменяют статьи о терроризме, захвате заложников, хранении взрывчатых веществ и оружия, пишет УНИАН.

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко выразил уверенность в том, что суд выберет в качестве меры пресечения содержание под стражей. «Он получит длительный срок заключения. Во время захвата никто не погиб, думаю, суд это учтет. Впрочем, максимальная санкция — это пожизненное лишение свободы. Дальше слово за судом», — отметил Геращенко.

Инцидент в Луцке произошел накануне, 21 июля. Захватчик требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем». Глава государства выполнил условие, после чего Кривош отпустил заложников и сдался.