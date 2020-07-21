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На западе Украины в заложники взяты 20 человек. У захватчика взрывчатка и оружие

Общество - Происшествия
11:29, 21 июля 2020

На западе Украины в заложники взяты 20 человек. У захватчика взрывчатка и оружие
Скриншот из Facebook
Скриншот из Facebook

В центре Луцка мужчина забаррикадировался в автобусе с заложниками. По словам пресс-секретаря Национальной полиции Волыни, вместе с ним находятся 20 человек, по данным Службы безопасности Украины, — менее десяти. Об этом пишет издание «Общественное».

На площадь направляется спецназ, территория огорожена, объявлен план «Заложник». С захватчиком ведут переговоры. Сообщается, что у него есть условия. По данным полиции, которой удалось установить личность мужчины, в соцсетях он регулярно пишет о своем «недовольстве системой в Украине».

Отмечается, что у него есть взрывчатка и оружие. У автобуса, в котором он держит заложников, имеются отверстия от пуль. 

Тема: Украина

Рубрика: Происшествия

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Скриншот из Facebook

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