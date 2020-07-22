Владимир Зеленский рассказал о переговорах с террористом, захватившим автобус

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали разговора с террористом, захватившим в Луцке автобус с 13 заложниками.

«Мы с ним говорили 7-10 минут и договорились, что он сделает первый шаг и отпустит нескольких людей. Я попросил его отпустить беременную женщину, раненого, у нас была такая информация, и ребенка. Он сказал, что раненого нет, что это был блеф. Мы договорились, что он отпустит трех человек, и после этого я запишу видео», — сообщил Зеленский.

Дважды судимый Максим Кривош с взрывчаткой и оружием захватил автобус в Луцке накануне, 21 июля. Террорист требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем». Захватчик дал обещание отпустить всех заложников через полчаса после публикации видео в соцсетях. Президент выполнил требование и записал ролик с призывом, после чего захватчик сдержал обещание — отпустил заложников и сдался.

«Это для меня очевидные шаги, если мы можем что-то сделать без штурма, если не можем рисковать жизнью даже одного человека. Мы имеем результат — все живы», — отметил Зеленский.

«Сначала надо было оценить его требования, оценить, насколько он адекватный человек. Параллельно мы имели перерывы во встрече с президентом Швейцарии, она все понимала. Мы держали под контролем все, что происходит, потому что были действительно немного непонятные требования, из-за чего это происходит — надо было понять. Затем появилась еще информация о минировании не только этого автобуса, а что в Луцке есть еще такие места», — сказал президент.

По словам Зеленского, на протяжении девяти часов с террористом пытались контактировать переговорщики и психологи, но захватчика интересовало только выполнение его требований.