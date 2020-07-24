ЦИК намерен провести трехдневное голосование уже в этом сентябре

Законопроект о многодневном голосовании, ранее принятый в трех чтениях Госдумой, одобрил Совет Федерации. По нему избиркомы получают право растягивать срок проведения голосования на три дня, однако ранее законодатели утверждали, что инициатива не будет распространяться на единый день голосования в сентябре 2020 года.

Теперь Центризбирком предлагает провести осенние выборы в течение трех дней: 11, 12 и 13 сентября, то есть с пятницы по воскресенье, передает «Интерфакс».

«Это не наша прихоть, это требование времени. Мы продолжаем исходить из того приоритета, который очень четко обозначил президент и не устает повторять: здоровье и безопасность наших граждан при проведении любых мероприятий, в том числе таких важных, как выборы», — пояснила глава ЦИК Элла Памфилова.

Принятые законопроект также ограничивает права наблюдателей на выборах и позволяет партиям отзывать членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, которых назначили от них.

Против инициативы выступили представители наблюдательского сообщества, а также многие члены комиссий, уверенные, что это не только создаст ненужную дополнительную нагрузку на избиркомы, но и расширит возможность для фальсификаций. Голосование, проведенное в соцсетях ЦИК также показало, что более 90% граждан эту инициативу не поддерживают, однако Памфилова назвала их «ботами», уточнив, что такие опросы нерепрезентативны.