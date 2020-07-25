Захарова объяснила авиасообщение с Танзанией большим интересом к ней россиян

Накануне председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что с 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Присутствие в списке государств последнего закономерно вызвало у многих людей вопросы и породило волну шуток на эту тему. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила решение властей пустить рейсы в Танзанию, отметив, что ирония тут безосновательна:

«У нас принято все высмеивать, а потом обдумывать. Такое количество людей, которое мы вывезли из Танзании, показывает, что это место очень популярное. Туристов было очень много, вывозились и два месяца назад, и сейчас. Наверное, смешно кому-то», — объяснила она в эфире передачи «Новости недели с Игорем Виттелем» (цитата по Znak.com).

Напомним, что в первую очередь авиасообщение будут восстановлено с Москвой, Санкт-Петербургом и Ростовом-на-Дону, а вместе с числом городов для вылета планируется расширять и список стран, в которые перелеты будут разрешены. Подчеркивалось, что возобновление авиасообщения планируется налаживать лишь на взаимной основе.