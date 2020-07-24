С августа РФ возобновит международное авиасообщение в Англию, Танзанию и Турцию

Премьер Михаил Мишустин сообщил о возобновлении международного авиасообщения в России из аэропортов Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону, пишет Meduza.

Первыми тремя странами, которые готовы будут принять россиян с борта самолета станет Британия, Турция и Танзания, но ранее у России не было прямых рейсов с Танзанией.

Открыты будут не все ранее доступные направления. Открывать границы будут постепенно. Вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что далее список стран, открытых для российских туристов, будет расширяться.

Прибывающим в Россию необходимо будет предоставить результаты теста на коронавирус, сделанные за 48 часов до прилета, либо сесть на двухнедельную самоизоляцию.