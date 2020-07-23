Дегтярев заявил, что в Хабаровске на митингах работает "сеть" иностранцев

По мнению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, протесты в Хабаровске «подогревают» иностранные граждане, которые прилетели в город, когда там начались акции протеста, чтобы «раскачать» ситуацию и от «праведного гнева» по поводу задержания Сергея Фургала.

«Сюда слетелись, в Хабаровск, граждане, в том числе, иностранных государств. Сейчас занимаются правоохранители и органы госбезопасности всей сетью этих товарищей. Они качают, да. Но мы будем разбираться», — объяснил он блогеру Владимиру Соловьеву.

Дегтярев также подчеркнул, что изначально реакция граждан на арест главы региона «шла от души»: «Вышли, высказались, это уже история». Однако то, что происходит сейчас, «со всякими лозунгами "Дегтярев, выходи"», по мнению врио губернатора, уже имеет иной характер и идет от иностранцев: «Прям вот вышел и бросил тех людей, которые здесь, такие же хабаровчане, на совещаниях отчитываются по направлениям».

Отметим, что сегодня протестные акции в поддержку Сергея Фургала проходят в Хабаровске 13-й день подряд. После назначения Дегтярева к требованиям граждан добавилась также его отставка. Кроме того, у хабаровчан появились претензии к представителям партии ЛДПР, лидер которой ранее обещал, что все её члены сложат полномочия в знак солидарности с Фургалом, но делать этого никто из них не стал.

Также местные правоохранительные органы начали заводить административные дела о нарушении прав организации акций, однако пока дела возбуждены против двух представителей местного отделения КПРФ и молодого активиста, который выступил перед толпой более 10 суток назад.