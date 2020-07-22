Птица протеста: уличные акции с кормлением голубей охватили всю Россию

Хабаровчане, поддерживающие Сергея Фургала, придумали флешмоб с #накормиголубей. Но он не защищает от задержаний на 100%.

Голубь, до недавнего времени считавшаяся символом мира, теперь, похоже, будет считаться птицей протеста. В соцсетях под хештегом #накормиголубей пользователи призывают выходить на акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Причем «голубиный» протест уже вышел не только за пределы края, но и вообще Дальнего Востока.

Переквалификацию птицы голубя запустил хабаровский журналист Алексей Романов. 16 июля он выложил на своем ютуб-канале ролик с призывом выйти 18 июля на площадь Ленина и накормить изголодавшихся птиц. При этом он был окружен голубями, щедро забрасывал их семечками и попутно отбивался от особо наглых пернатых, сообщая им, что накормлены будут все до единого. Алексей также напомнил, что голуби голодают не только в Хабаровске, но и по всей стране.

Лозунг собравшихся 18 июля на площади Ленина в Хабаровске «Я, ты, он, она – за Фургала вся страна» в итоге стал отнюдь не пустым. Одним из первых на призыв «кормить голубей» откликнулся Владивосток. Там, кстати, один из протестующих – Антон Расин – получил пять суток ареста и, судя по его фото из отдела полиции, был избит. Затем присоединились другие города Дальнего Востока, затем – уже все регионы.

Слова поддержки хабаровчанам прозвучали из Красноярска, Петербурга (один из местных жителей – Евгений Козлов – отправился автостопом в Хабаровск, по пути выступая в поддержку Фургала), Москвы, Ростова-на-Дону и многих других городов. Там люди тоже выходили с одиночными пикетами в поддержку Фургала и жителей Хабаровского края, но такой массовости, как, собственно, в Хабаровске, пока не было больше нигде. Возможно, это только вопрос времени. Выступления в Хабаровске стали самыми крупными за всю историю протестных выступлений в стране (в процентах протестующих от численности населения - точно).

И вряд ли протесты утихнут с назначением врио губернатора Михаила Дегтярева. Центр из всех возможных вариантов выбрал самый нелепый: направить в регион ставленника Москвы, варяга и, судя по законотворческой деятельности и отдельным высказываниям, совершенно недалекого человека. К тому же не имеющего политического веса не только в Хабаровске, но и, как следует из результатов выборов мэра в 2013 и в 2018 годах, у себя в Москве тоже. Трудно поверить, что мятежный регион просто так проглотит эту тройную пощечину. Собственно, у Дегтярева уже полный инстаграм комментариев с призывами убираться обратно в Москву.

«Голуби уже перекормлены, самые жирные голуби, которых я видел», – прокомментировал Дегтярев протестные акции в Хабаровске. И пообещал жителям «борьбу с распространением коронавирусной инфекции» и «устойчивую работу правительства края». Опять мимо.

Жители требуют поддержать Фургала. Хотя бы как однопартийца. Похоже, местным голубям суждено быть раскормленными до размеров индюков. А то и страусов.